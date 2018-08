"El pueblo pide continuar esta revolución", dice Evo Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que su candidatura para una nueva reelección en 2019 obedece a que "el pueblo pide continuar la revolución", según una entrevista publicada ayer en México.

"Es el pueblo el que pide continuar con esta revolución democrático-cultural", dijo el mandatario sudamericano en una entrevista con el diario "La Jornada", en la que aseguró además que nunca soñó con ser presidente.

"Los movimientos sociales se plantean continuar con nuestra revolución. Y para eso quieren que Evo siga al frente. Quieren que termine las grandes obras", manifestó. También se refirió al referéndum de febrero de 2016 en el que se impuso la opción del "no" a una nueva reelección suya. De acuerdo con el presidente, el "no" era para no modificar la Constitución, "aunque la oposición hizo su campaña con base en la mentira". "Pero también hay una interpretación constitucional que permite la repostulación y sentencia que la avala", señaló, en referencia al fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia que en noviembre del año pasado lo habilitó para postularse en las próximas elecciones.

La candidatura de Evo Morales en busca de otra reelección en 2019 es criticada y rechazada por sus opositores políticos, que han presentado recursos legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que rechace la interpretación que realizó el Tribunal Constitucional de Bolivia. Sin embargo, el mandatario boliviano manifestó que se trata de los intentos de la derecha de su país por "volver al pasado" y "echar atrás las conquistas sociales". Ante el revés de la izquierda en la región, con casos como la encarcelación del ex presidente Lula Da Silva en Brasil y la destitución de Dilma Rousseff, Evo Morales dijo que él está "en manos del pueblo" y puso en duda que pueda ocurrirle algo similar. "Pero van a intentar algo. No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional", añadió.