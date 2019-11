El príncipe Andrés de York anunció que se aparta de sus actividad pública como parte de la Familia Real británica, tras el escándalo por su amistad con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión luego de ser condenado por innumerables delitos sexuales contra chicas menores de edad. El anuncio del tercer hijo de la Reina Isabel II se da pocos días después de una entrevista con la BBC en la que el príncipe habló por primera vez ante los medios sobre su relación con Epstein. Sus declaraciones generaron un amplio rechazo en el Reino Unido. Los medios consideraron "desastrosa" la entrevista. Argentina recuerda a Andrés como "el principito", como lo apodó durante la Guerra de Malvinas el dictador Leopoldo Galtieri. Andrés era entonces un joven piloto de helicóptero naval y participó en ese rol en el conflicto bélico del Atlántico sur.

Andrés anunció ayer por un comunicado que deja de cumplir con sus deberes reales en el "futuro previsible" debido al escándalo de Jeffrey Epstein. El príncipe dijo que sus vínculos con el productor de Hollywood condenado en Estados Unidos por delitos sexuales se habían convertido en una "perturbación importante" para la Familia Real. En una declaración, dijo que simpatizaba profundamente con las víctimas de Epstein y con "todos los que han sido afectados y quieren algún tipo de cierre". La renuncia llega cuando el duque se enfrenta a una reacción cada vez más violenta después de una entrevista con la BBC.

Anteriormente, una carta escrita al periódico Times por el Palacio de Buckingham puso en duda la fecha en que el duque conoció a Epstein. La carta de 2011 dice que se conocieron a principios de la década de 1990, no en 1999 como dijo el príncipe Andrés en su entrevista con la BBC. En su entrevista con la BBC del sábado, el duque dijo que se relacionó con Epstein "a través de su novia en 1999", en referencia a Ghislaine Maxwell, quien había sido amiga del príncipe Andrés desde que ella estaba en la universidad.

Fotos comprometedoras

En 2011, el Times informó sobre la existencia de una foto de 2001 del príncipe con Virginia Giuffre, de 17 años, entonces conocida como Roberts, quien más tarde testificaría que ella había sido forzada a tener relaciones sexuales con él. El duque siempre ha negado cualquier forma de contacto sexual o relación con ella. El duque fue fotografiado abrazado con Virginia Giuffre en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres en 2001.

Ahora, ante la serie de denuncias de la prensa y su "desastrosa" entrevista con la BBC, el duque dijo que le había pedido a la Reina si podía apartarse de sus deberes públicos, y ella le había dado permiso. "Continúo lamentando inequívocamente mi mal juzgada asociación con Jeffrey Epstein. Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, en particular para sus víctimas, y simpatizo profundamente con todos los que se han visto afectados y desean algún tipo de cierre. Sólo puedo esperar que, con el tiempo, sean capaces de reconstruir sus vidas". Dijo que estaba "dispuesto a ayudar a cualquier agencia de aplicación de la ley apropiada con sus investigaciones, si fuera necesario". Esta frase tiene un solo significado posible: que el FBI quiera interrogarlo sobre el caso Epstein. Es una posibilidad que manejan no pocos medios británicos.

El duque se ha visto sometido a una presión creciente tras la entrevista del sábado, en la que respondió por primera vez a preguntas sobre su amistad con el estadounidense Epstein. En ella, negó "categóricamente" tener cualquier contacto sexual con la joven Giuffre. El príncipe Andrés dijo que no recordaba haber conocido a Giuffre y recordó que fue a un local de la cadena Pizza Express y luego regresó a su casa la noche en que ella dice que se conocieron por primera vez.

Trató de poner en duda su testimonio de ella de que él estaba "transpirando profusamente" en un club nocturno, diciendo que una condición médica en ese momento significaba que no podía transpirar.

Y el duque dijo que vincularse con Epstein fue "una decisión equivocada", pero dijo que ese vínculo era parte de "oportunidades que se me dieron para aprender" sobre negocios y que no se arrepentía de la amistad. Tras la emisión de la entrevista, el gigante de las comunicaciones BT, Standard Chartered Bank y KPMG anunciaron que retiraban su apoyo a la iniciativa de asesoramiento empresarial del duque. Cuatro universidades australianas también dijeron que no continuarían su participación en la iniciativa. Andrés canceló una visita planeada a las áreas afectadas por las inundaciones en Yorkshire el martes, tres días después de que la entrevista fuera transmitida.