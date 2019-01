Mehmet Dalman, el presidente del club inglés Cardiff City que adquirió el pase del santafesino Emiliano Sala por 17 millones de euros, aseguró que el Piper PA-46 Malibú que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha no es suyo y que fue el jugador el que organizó su propio viaje de Francia a Gran Bretaña.

"Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo que, francamente, hubiese sido un vuelo comercial", aseguró Dalman al periódico Wales Online.

Dalman, un banquero de inversión británico-turco-chipriota que llegó al club en 2013, indicó que Sala "rehusó (el ofrecimiento) e hizo sus propios preparativos".

"No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City", subrayó el directivo.

Durante casi toda la jornada del martes cuando la noticia de la desaparición del futbolista dio la vuelta al mundo, los medios reprodujeron la información de que la nave pertenecía al titular del club. La pregunta fue por qué había inducido al jugador a viajar de noche y en un avión monomotor.

"No estuvimos involucrados en la reserva del avión", dijo ayer Dalman. "Incluso, estamos tratando de tener certezas de lo que pasó. El club está investigando y nosotros también queremos respuestas", manifestó.

En tanto, aquí en Santa Fe, en la localidad de Progreso donde reside la familia de Sala, amigos de Emiliano pidieron que continúe "hasta las últimas consecuencias" la búsqueda del avión que transportaba al futbolista argentino y que desapareció en la noche del lunes cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

"Queremos que la búsqueda continúe. El mensaje es casi un ruego", dijo emocionado Martín Molteni, amigo del jugador que viajaba a Gales para comenzar una nueva etapa como miembro del Cardiff.

"Queremos que se implemente todo lo necesario para que aparezca. Todos nuestros esfuerzos están puestos en encontrar al avión y a Emiliano", añadió Molteni, que habló ante los medios acompañado del padre del jugador, Horacio, y de su hermano, Darío.

Además, el amigo del futbolista argentino lamentó que se haya hecho público el audio con la voz de Emiliano durante el vuelo, el cual ha salido a la luz a través de diversos medios de comunicación. "Lamentamos la difusión porque era privado y no tenía que ser público. Era un audio de un grupo de amigos", dijo.

Emiliano Sala, de 28 años, desapareció mientras la avioneta viajaba a 1.500 metros de altitud cuando el piloto solicitó descender al pasar por Guernsey, pero perdió contacto con el radar a 2.300 pies (800 metros).

La policía continuará la búsqueda hoy.

También ayer se pudo corregir el nombre del piloto del vuelo. Se trata de David Ibbotson y no Dave Henderson, como se informó en un inicio.

Ibbotson, de 60 años, padre de tres hijos, pidió al control aéreo bajar de altura poco antes de que se perdiera la señal de radio, lo que puede indicar que encontró problemas con el hielo.

En una reciente publicación en facebook, el piloto reconoció estar un tanto "oxidado" y sin la práctica suficiente para manejar el sistema ILS, de aterrizaje instrumental.

Informes periodísticos aseguran que el Piper Malibú al mando de Ibbotson tuvo problemas para despegar de Nantes.

Sala le envió varios mensajes a Nicolas Pallois, su compañero del Nantes y quien lo había llevado hasta el aeropuerto, en el que le indicó que el avión había intentado despegar "tres o cinco veces" antes de lograrlo. Los mensajes iban acompañados de emoticones con sonrisas.

Antes, durante la comida que compartió con sus antiguos compañeros del Nantes, de quienes quería despedirse para iniciar una nueva etapa en el Cardiff, Sala también bromeó con el estado en que se encontraba el aparato.

El medio francés Ouest France señaló que Sala había utilizado en tres ocasiones el avión, matriculado en Estados Unidos.

Shock

Por otra parte, Dalman le dijo a la BBC que el entrenador del Cardiff, Neil Warnock, está "en estado de shock"."Neil es humano y está tan afectado como todos nosotros. Necesitamos seguir adelante y hacer lo correcto, pero en este momento hay un vacío de información, es inquietante", afirmó el presidente del Cardiff. El club galés marcha antepenúltimo en la Premier League, a dos puntos del descenso.