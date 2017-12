El picante cruce entre Wanda y Gianinna por los dichos de Maradona contra Icardi

Luego del sorteo del Mundial de Rusia 2018, Diego Armando Maradona fue muy duro contra Mauro Icardi, y aseguró, en diálogo con los medios italianos, que Jorge Sampaoli "lo llama solo por Wanda".

La rubia no tardó en responder y en Twitter expresó: "Recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que sólo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar...".

Embed Recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que sólo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar .. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 2 de diciembre de 2017

Giannina Maradona salió en defensa de su papá y le contestó: "Que pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludez y hubo mucho sufrimiento detrás de eso!".

Leer más: Icardi le mete presión a Sampaoli para que lo convoque al Mundial

Y agregó: "Estoy en desacuerdo con un millón de cosas que dice mi viejo, pero le agradezco profundamente el haber salido de una adicción que en su momento nos lastimó a todos, empezando por él. Creo que no hay que meter enfermedades en el medio ni para defenderse ni para agredir".

Embed Que pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludes y hubo mucho sufrimiento detrás de eso! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 3 de diciembre de 2017