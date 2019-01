El futbolista santafesino Emiliano Sala, desaparecido en el vuelo que lo trasladaba de la ciudad francesa de Nantes a Gales, en donde iba a jugar en su nuevo club Cardiff, es un muchacho familiero que vive desde muy joven en Europa y cuyo sueño deportivo es jugar en el seleccionado argentino y en Independiente, club del cual es hincha.

"Soy un chico muy tranquilo y de familia. Muy familiero. Una persona que en el día a día es de enfocarse en el entrenamiento y que se sacrifica mucho, pero que después de que sale del club trata de desenfocarse de todo lo que tiene que ver con el fútbol", señaló Sala al describirse en una nota publicada por el diario deportivo Olé en noviembre pasado.

No todo es fútbol para este muchacho de 28 años que hizo toda su carrera deportiva en el fútbol francés: "Lo que más me gusta es leer, sobre todo el género policial o dramas. Es algo que me tira mucho, que me llama la atención. Realmente cuando leo entro en el libro y me mantengo ocupado. Me focalizo en eso".

Pese a que llevaba 13 años en Francia, Sala, nacido en la pequeña localidad de Colonia Cululú, en la provincia de Santa Fe, dijo en la nota referida sentirse "muy argentino".

Emiliano Sala declaraciones

En cuanto a sus ambiciones deportivas ligadas a la Argentina, Sala expresó: "La ilusión de jugar en el Seleccionado está. Sería un premio y un placer enorme poder defender los colores de mi país, pero soy consciente de la cantidad y la calidad de jugadores que hay en todas las ligas".

"Yo me vine de muy chico a Francia pero las raíces las eché en Argentina. Siempre es lindo volver al país y claro que se extraña, por supuesto. Los asados, los domingos, las charlas, los amigos. El mate! Son costumbres nuestras que se extrañan", señaló en esa ocasión.





"También soy hincha de Independiente y lo tengo como una deuda pendiente. En algún momento pienso en descubrir el fútbol argentino y sería un sueño sería hacerlo en Independiente", concluía el futbolista.