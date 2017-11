El Papa Francisco, contra los que sacan fotos en misa

El papa Francisco criticó a los fieles, curas y obispos que sacan fotos durante las misas y dijo que le da "tristeza" ver "los celulares alzados" en esas ceremonias.





"El sacerdote cuando preside la misa dice en alto nuestros corazones. No dice en alto nuestros celulares para sacar las fotos. Es cosa fea", señaló el pontífice durante la audiencia general semanal en Plaza San Pedro.





En ese marco, sostuvo: "A mí me da tanta tristeza cuando celebro acá en la plaza o en la Basílica de San Pedro veo tantos celulares alzados. Pero no sólo de los fieles, sino de los sacerdotes y también de obispos". "Pero por favor! La misa no es un espectáculo", aseveró Jorge Bergoglio, quien inauguró una nueva serie de catequesis semanales dedicadas a la eucaristía.