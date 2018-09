El Papa alertó contra la contaminación del océano con plástico

El Papa Francisco hizo un fuerte llamado a cuidar el medio ambiente, en particular los mares y océanos, a los que pidió no llenar de plástico. "No podemos permitir que los mares y los océanos se llenen de extensiones inertes de plástico flotante", dijo el sumo pontífice en un mensaje en el marco de la Jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación.

"Lamentablemente, muchos esfuerzos se diluyen ante la falta de normas y controles eficaces, especialmente en lo que respecta a la protección de las áreas marinas más allá de las fronteras nacionales", señaló el argentino Jorge Bergoglio.

El Papa consideró asimismo que todas las personas deberían tener acceso al agua potable y segura. "Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable", indicó.

"Debemos reconocer que no hemos sabido custodiar la creación con responsabilidad. La situación ambiental, tanto a nivel global como en muchos lugares concretos, no se puede considerar satisfactoria", cuestionó.

Por otro lado, Francisco volvió a defender a los migrantes que arriesgan su vida en el mar. "Recemos para que se salvaguarde a quien arriesga la vida sobre las olas buscando un futuro mejor", indicó.

"Pidamos al Señor, y a quienes realizan el eminente servicio de la política, que las cuestiones más delicadas de nuestra época, como son las vinculadas a las migraciones, a los cambios climáticos, al derecho de todos a disfrutar de los bienes primarios, sean afrontadas con responsabilidad, con generosidad y espíritu de colaboración, sobre todo entre los países que tienen mayores posibilidades", añadió. De esta forma, el Papa se ha hecho eco de la alerta lanzada el pasado 8 de junio, Día Mundial de los Océanos por Naciones Unidas.

Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "si se mantiene la tendencia actual, en 2050 nuestros océanos tendrán mas plástico que peces". Los millones de toneladas que hay están formando grandes "islas de basura" en varios océanos. Por otra parte, los "microplásticos" son especialmente dañinos para los peces, los mamíferos acuáticos y los humanos.