El padre del niño Down muerto en La Plata recuperará la libertad

Renzo, un nene de siete años con síndrome de Down, cayó el 10 de octubre de 2017 desde el séptimo piso de un departamento de la ciudad de La Plata, en que vivía su padre y murió minutos más tarde. El padre fue sometido desde entonces a prisión preventiva en la cárcel de Magdalena, acusado de homicidio agravado por el vínculo. Pero el lunes pasado la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Su madre, que siempre acusó a su ex esposo de la muerte de Renzo, apeló la medida y dio a conocer un sentido pedido de disculpas al niño fallecido: "Te extraño. Perdón hijo. No te pude proteger". Con estas palabras, Angela Donato pidió que el padre de Renzo, Diego Villanueva, permanezca en prisión.

La Justicia otorgó una morigeración de la prisión preventiva a Villanueva, detenido por homicidio calificado de su hijo, en Magdalena. La madre de Renzo apelará la medida que posibilita al padre del niño esperar el juicio oral fuera de la cárcel, bajo monitoreo con pulsera electrónica. El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2017 cuando Renzo, de siete años, cayó desde el séptimo piso de un inmueble ubicado en 9 entre 55 y 56 en el que vivía su padre. A pesar de las maniobras de reanimación, el niño murió en ese momento.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N3 de La Plata resolvió otorgarle la prisión domiciliaria, lo que causó una fuerte reacción en las redes sociales en La Plata, que se llenaron con pedidos como "#justicia por Renzo". "#No al arresto domiciliario de Diego Villanueva y Rosa Martignoni". Esta es la pareja de Villanueva, y estaba presente en el departamento en el momento fatal de la caída de Renzo.

La fiscal Leila Aguilar y la madre de Renzo tienen cinco días para apelar la resolución que dispuso morigerar la prisión preventiva y esperar el juicio en la casa de su madre, Ana Quintana. El TOC consideró que Villanueva estuvo siempre "a derecho" y se presentó en forma voluntaria a su detención. Agregó que no existe peligro de fuga y que el encierro puede morigerarse en resguardo psíco- físico del detenido que luego de la muerte de su hijo intentó suicidarse. Villanueva está bajo tratamiento psicoterapéutico y si bien un informe criminológico desaconsejó la salida, para el Tribunal "es claro que sus fundamentos no encontraron respaldo en la información psiquiátrica reproducida". En efecto, opinó el TOC "si bien se lo ha asistido después de un intento de suicidio el estado depresivo constatado se atribuyó al encierro carcelario y a la pérdida de su hijo, y su tratamiento puede ser llevado extramuros".

El acusado afirma que en prisión no se le provee la medicación necesaria y que solo puede ver a su psicóloga "una vez cada tres meses". En ese marco, la defensa pidió que el acusado fuera beneficiado con prisión domiciliaria y la Justicia hizo lugar al pedido.