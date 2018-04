El nieto de Mirtha Legrand pidió perdón por el programa con Natacha Jaitt

Un tremendo revuelo en los medios de comunicación por acusaciones de "pedofilia" a distintas figuras, vertidas por la mediática Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand, obligaron al nieto de la conductora y productor del programa, Nacho Viale, a pedir públicas disculpas por el cariz del programa.

En un día en que las repercusiones se multiplicaron y se conocieron las primeras presentaciones judiciales, Nacho Viale dio la cara, reconoció que fue un error invitar a Jaitt y confesó que su abuela, Mirtha Legrand, estaba "mal" anímicamente por los cuestionamientos. Pero que "se sintió avasallada" mientras estaba al aire.

"Nos equivocamos, nos enceguecimos por el rating que en Pascuas y el Día de la Madre fue lo más bajo", dijo Viale. "Nunca existió la intención nuestra de hacer daño. El programa siempre se caracterizó por tener una gran libertad... No tengo idea qué es una operación (política) y nunca hice ninguna. No trabajo con los servicios (de inteligencia) y si esto lo fue no me gustaría volver a caer en la misma trampa", agregó.

La madre de Viale e hija de Mirtha, Marcela Tinayre, también sintió la necesidad de hablar: "Cuando fue el caso de (Diego) Latorre, esta mujer (Jaitt) paseó por todos los programas contando cosas siniestras. El error fue haberla invitado. No bastardeen a mi madre o a mi hijo. Vayan a la casa de Natacha Jaitt e indaguen con ella", señaló Tinayre.

Desde Alejandro Fantino hasta Oscar González Oro confesaron sentirse defraudados y desilusionados por Legrand, por haber invitado a su mesa a alguien que los descalificó (los acusó de "pedófilos" y "acosadores" de menores) sin aparentemente tener pruebas.

Fantino lo dijo en su programa "Animales sueltos": "Siento una profunda desilusión" por Legrand, en tanto González Oro decidió escribirle una carta: "No entiendo para qué sirven tantos años de trayectoria si terminás haciendo lo que tanto criticaste, terminás dejando hacer algo que tanto daño le hizo a tu propia familia a la cual decís que amas", le reprochó a Legrand.

El titular de La Alameda y ex legislador porteño, Gustavo Vera, presentó ayer en Tribunales una querella penal contra Natacha Jaitt y les envió carta documento a Legrand y a Canal 13 por "daños y perjuicios", tras las acusaciones de pedofilia que también recibió.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, exigiendo la retractación pública de todas las infamias de las cuales hemos sido acusados, de delitos contra los cuales paradójicamente luchamos hace más de 20 años. Somos conocidos justamente por luchar contra la trata, el trabajo esclavo, el abuso sexual infantil, la pedofilia", aseguró Vera.

El sábado, en la mesa, Jaitt preguntó "¿Sabías que Gustavo Vera es pedófilo? Y es trata y baja prostíbulos y se los queda él ilegalmente. ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados con prostitutas que hablan y cuentan? Tengo pruebas", lanzó la mediática hacia la periodista Mercedes Ninci, amiga de Vera.

Vera ayer expresó: "El programa de Mirtha Legrand se ha convertido inesperadamente en una especie de cloaca de difamaciones de algunos sectores de los servicios de inteligencia. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para saber qué hay detrás de toda esta operación berreta".

Otro de los salpicados, el periodista político Carlos Pagni señaló que Mirtha "ofreció su programa para una operación" política de desprestigio y presentó una denuncia para que se investigue el "espionaje clandestino" en su contra que confesó la mediática Natacha Jaitt.

"Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación (...) donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ser siquiera comentados", dijo Pagni en su programa "Odisea Argentina". "Lo que sí importa es que una persona en esa mesa (en referencia a Jaitt) confesó haber sido contratada por una empresa -cuyo nombre se negó a brindar- para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestino".

"Este episodio es rarísimo —razonó—, porque es la primera vez que alguien confiesa que fue contratado y realizó tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir por fuera del control de la Justicia y del Estado. Esto nos pone un ejemplo sobre la mesa de algo que pasa en Argentina desde hace mucho tiempo; en este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas".

Además de Pagni, también reaccionaron Marcelo Longobardi, Luis Novaresio, Luis Majul y Antonio Laje.

"El espectáculo que ofreció la televisión argentina durante la noche del sábado fue deplorable", dijo Longobardi en su programa de Radio Mitre.

Luis Novaresio al frente de su ciclo "Debo decir" por América Televisión afirmó: "Yo no voy a juzgar de ninguna manera a Natacha Jaitt, al contrario, me parece una persona sumamente agradable... Sí me quedo pensando sobre la responsabilidad que nosotros tenemos en la tele. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que vienen aquí y me hago responsable de lo que diga", señaló.

Lejos de bajarle el tono a sus palabras, el también presentador radial se puso como ejemplo, y agregó: "Tuvimos episodios que generaron muchísima repercusión como el de (Juan José) Gómez Centurión y me hago responsable, y la producción también. Entonces quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos y sin ningún tipo de prueba".

Y ya hacia el final de su descargo indicó: "No me gusta hacer televisión desde la televisión pero sí me parece que nosotros y la producción alguna vez tenemos que asumir qué es lo que se pone al aire".

Antonio Laje, por su parte, opinó: "Hay mucha responsabilidad de la producción, porque si de todo lo que dijo ella nada es cierto y no se puede probar, ¿cómo limpiás a la gente que ensució? Es terrible, porque no los denunció por comprar una entrada de reventa, los acusó de abuso de menores, de pedofilia".

Luis Majul por su parte concluyó: "Lo que pasó en el programa era esperable, porque ella venía anunciando, en una especie de intento de extorsión, a ver qué nombre revoleaba en el marco de una causa por abuso de menores".

La actriz Carla Peterson, quien estaba mirando el programa, se indignó por la falta de lugar que le dieron a Dalal Massad, madre del soldado Daniel Massad, quien murió en la Batalla del Monte Longdon el 11 de junio de 1982. "¿Se están arrepintiendo de hacer programas de opinadores? La mamá de un soldado caído en Malvinas se merece más respeto. No es Mirtha. Son todos", escribió por Twitter.