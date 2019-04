El módulo espacial israelí Beresheet no consiguió aterrizar ayer en la luna por problemas técnicos, tras semanas de ruta por el espacio para cumplir con su misión.

El proceso de aterrizaje quedó abortado cuando estaba previsto que la aeronave llegara a la superficie lunar, según se retransmitió en directo a través de un canal de Youtube habilitado por los promotores del proyecto, la entidad privada SpaceIl y el grupo estatal Industria Aeroespacial de Israel (IAI), según la agencia EFE

Tras comenzar su maniobra final de aterrizaje a las 22:10 hora local, la aeronave no tripulada, de 585 kilos de peso y 1,5 metro, que costó alrededor de 100 millones de dólares, inició un proceso calificado por los ingenieros de la IAI como "un camino de no retorno", pero perdió su motor principal, se encaminó hacia un descenso incontrolado y no consiguió aterrizar.

Los ingenieros de la IAI, que controlaban y contemplaban el proceso de aterrizaje desde su base en Yehud (centro de Israel), comunicaron que la operación había fracasado, ante un público expectante.

El ingeniero argentino Diego Saikin, quien participó del diseño de la sonda israelí Beresheet, cuyo alunizaje estaba planificado para ayer, relató "hay eventos en todo el país, pantallas gigantes para ver la trasmisión en vivo y mucha emoción", afirmó a Télam Saikin, desde el centro de control de la industria aeroespacial israelí, al sur de Tel Aviv.

Beresheet, que fue diseñada por la empresa SpaceIL, despegó con éxito al espacio el 22 de febrero a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

Si el módulo espacial Bereshit hubiera logrado alunizar ayer, Israel se habría convertido en el cuarto país en llegar a la luna, después de Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China.