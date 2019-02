Mendes fue fundador de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Acre junto con la ex ministra y ex candidata presidencial Marina Silva, fundadora del opositor Partido de los Trabajadores.

Mendes fue fundador de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Acre junto con la ex ministra y ex candidata presidencial Marina Silva, fundadora del opositor Partido de los Trabajadores.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, causó ayer polémica al minimizar la historia del líder ambientalista Chico Mendes, asesinado tras defender a la selva amazónica del avance ilegal de los madereros y las mafias de la falsificación de tierras.

"¿A quién le importa Chico Mendes ahora?", dijo el ministro Salles en el programa Roda Viva, y despreció también el reconocimiento que la ONU realizó al líder de los recolectores del caucho en el estado amazónico de Acre, norte de Brasil.

Defensor de una reducción de la fiscalización en el control del medio ambiente, el ministro confesó no conocer la historia de Mendes, asesinado en 1988 y una referencia mundial en la defensa de la selva amazónica. "No conozco a Chico Mendes, escucho historias de ambos lados. Los ambientalistas de izquierda lo enaltecen. La gente del agro dice que no es todo lo que dicen. Dicen que usaba a los recolectores de caucho para beneficiarse", aseguró Salles.

E insistió que "es irrelevante" porque también la ONU "se equivoca" al reconocer a personalidades como Mendes. El ministro está condenado en primera instancia por falta de capacidad administrativa durante su paso por el gobierno del estado de San Pablo como secretario de Ambiente, a raíz de haber supuestamente beneficiado a empresas mineras.

Mendes fue fundador de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Acre junto con la ex ministra y ex candidata presidencial Marina Silva, fundadora del opositor Partido de los Trabajadores.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha sido una de las principales voces contra la fiscalización del medio ambiente e incluso se quejó por haber sido multado por pescar ilegalmente en la zona de Angra dos Reis cuando era diputado. "Salles es desinformado e ignorante", dijo Silva, quien hace una semana sostuvo que el ministro "vino a liquidar el Ministerio" de Ambiente.

"La ignorancia y estupidez fueron los atributos de Salles para ser nombrado ministro por Jair Bolsonaro", dijo el ex candidato socialista a la presidencia Guilherme Boulos.

La posición brasileña frente al ambiente fue ratificada ayer por el jefe de los servicios de inteligencia y del aparato de seguridad del gobierno federal, el ministro y general Augusto Heleno, del Gabinete de Seguridad Institucional. Heleno ratificó que el gobierno está preocupado por una supuesta injerencia del Vaticano en los asuntos brasileños a raíz de la realización de un Sínodo de obispos amazónicos convocado para octubre por el Papa Francisco. "Brasil se ocupa de su selva amazónica", disparó Heleno por segundo día consecutivo.

"La preocupación es que hay algunas cosas en la agenda del Sínodo que tienen que ver con asuntos de Brasil. No debe haber opinión de ONG extranjera, de jefe de Estado extranjero. Brasil no opina sobre Alaska, el desierto de Sahara, cada país se ocupa de su soberanía", dijo el general Heleno.