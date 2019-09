El miércoles darán el fallo del juicio Escuelita VI

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de la ciudad de Neuquén anunció ayer que el miércoles próximo dará a conocer el veredicto del juicio Escuelita VI, en el que están acusados ocho ex jefes militares y ex miembros de inteligencia por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar en la región.

El presidente del TOF, Orlando Coscia, informó que el veredicto será leído en audiencia pública el miércoles próximo y posteriormente se dará a conocer la sentencia con los fundamentos correspondientes.

Ayer, en la última audiencia del juicio iniciado el 10 de junio pasado, los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, en sus palabras finales, rechazaron las imputaciones y reivindicaron que su accionar fue en el contexto de "una guerra revolucionaria armada" que atravesaba al país.

"Perón decía que la historia no se inventa y aquí están inventando una historia", afirmó Molina Ezcurra.

Di Pasquale sostuvo que "este juicio, como también los anteriores, son inválidos con acusaciones teñidas de cuestiones políticas e ideológicas, sin pruebas que comprueben los delitos imputados".

Carlos Benavidez, quien integró también el Destacamento de Inteligencia 182, proclamó su inocencia al hablar pocos minutos.

En cambio, los ex jefes militares Néstor Castelli, Oscar Reinhold, Sergio San Martín, Fernando Zárraga y el ex comandante de Gendarmería Nacional Jorge Sachitella no pronunciaron palabras finales.

En la audiencia de ayer la fiscalía, querellas y defensas intercambiaron réplicas y dúplicas a los alegatos, que cada una de las partes expuso durante el debate.