La película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón cumplió los pronósticos y se llevó el León de Oro a la Mejor Película en la 75ª edición del Festival de Venecia. La particularidad de la obra es que es producida y distribuida por Netflix, lo que impidió que fuera presentada en el Festival de Cannes. La película argentina "Acusada" que competía en el prestigioso festival, no obtuvo ningún premio.

El jurado —presidido por su compatriota Guillermo del Toro, ganador del mismo premio el año pasado— reconoció la obra de Cuarón, de acentos autobiográficos, que cuenta la historia de dos mujeres de diferentes clases sociales en el México de los años 1970. Sin celebridades, el filme más íntimo del cineasta mexicano se inspira en su propia familia, en los amores y desamores de criados y patrones, un documento emocionante y conmovedor sobre las diferencias sociales y raciales de su país.

Después de la hollywoodiense "Gravity", vencedora en 2013 de siete premios Oscar, el cineasta mexicano vuelve a filmar en español para contar la América latina que conoce, en la que se convive con los contrastes sociales, pero también con un universo lleno de sentimientos, de reflexiones, de diferencias culturales que se cruzan y se alimentan. En la lista de preferidos desde el inicio, "Roma", el nombre del barrio de clase media alta de su infancia, en Ciudad de México, obtuvo el máximo de los puntos (5) por parte de cinco de los diez críticos internacionales —los otros cinco le dieron 4,5— consultados por Ciak, la revista oficial de la "Mostra". "Aquí se juzga la calidad de las obras, independientemente del país de origen o del nombre del director", había advertido Del Toro, quien el año pasado ganó el León de Oro, con "La forma del agua", una película cuestionada por buena parte de la crítica.

La victoria de Cuarón relanza también el debate sobre Netflix, productor y distribuidor de la película, y abre el camino hacia otro Oscar para el director mexicano. La película, realizada con técnicos mexicanos, podría competir como mejor película de habla no inglesa en Hollywood, un galardón que el mexicano todavía no ha alcanzado. Calificada por varios críticos italianos como "obra maestra", "épica" y "deslumbrante", la película está dedicada a Libo, la niñera de Alfonso Cuarón, que en el filme se llama Cleo, la empleada doméstica de origen indígena interpretada por la magnifica Yalitza Aparicio. "Ella fue mi nana de niño y se convirtió en parte de la familia y nosotros nos convertimos en parte de su familia", confesó el realizador.

El León de Plata y Gran premio del Jurado se lo llevó "The Favourite" del griego Yorgos Lanthimos, un filme sobre el poder y las mujeres, basado en hechos reales del siglo XVIII en la corte de Inglaterra, con tres actrices extraordinarias: Emma Stone, Olivia Colman y Rachel Weisz.

El francés Jacques Audiard, con su primer western "Los hermanos Sisters", se llevó el premio al mejor director, con un filme que reflexiona sobre la fraternidad, arropado con un buen elenco de actores: Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal.

La magnífica actuación del actor estadounidense Willem Dafoe en el papel de Vincent Van Gogh en "At Eternitys Gate" de Julian Schnabel fascinó a todos los cineastas, y le valió el premio Volpi a la mejor actuación masculina. Por el lado femenino, se impuso Olivia Coleman por su interpretación en "The Favourite".

Dominada por los retratos de mujeres fuertes, la 75 ?edición de la Mostra impactó también por historias dedicadas a los flagelos de nuestro tiempo como el terrorismo y el fanatismo. El jurado otorgó un premio especial a "The Nightingale" de la australiana Jennifer Kent, en un certamen en el que rondó la polémica por la baja participación de directoras. Finalmente el premio Marcello Mastroianni al mejor actor promesa se lo llevó Baykali Ganambarr en "Nightingale".

La legendaria actriz británica Vanessa Redgrave se llevó un León de Oro por su carrera, así como el director canadiense David Cronenberg.

Presencia argentina

América Latina brilló en todas las secciones con películas de Argentina, México, Brasil y Guatemala, país que participó por primera vez con una obra impactante del chino Li Cheng sobre una historia neorrealista de amor homosexual en un ambiente machista. "Acusada" fue la única película argentina seleccionada para la Competencia Oficial junto a películas de directores de la talla de Cuarón, Ethan yJoel Coen, Olivier Assayas,Jacques Audiard, Yorgos Lanthimos, Laszlo Nemes y Mike Leigh

La "Mostra" veneciana contó además con una estrella especial: el "Pepe" Mujica, el ex presidente y ex guerrillero uruguayo, protagonista de dos películas, quien fue abrazado y aplaudido en su paso por el Lido veneciano y no escatimó frases célebres, humor y "reflexiones sabias", según sus fanáticos seguidores.