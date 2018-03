"El método usado no es sorprendente", advierte un experto

Los mecanismos utilizados por una empresa que trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en los Estados Unidos para acceder de forma presuntamente fraudulenta a los datos de 50 millones de usuarios de la red social Facebook apenas sorprenden a los expertos en marketing digital.

"Desde el punto de vista estrictamente tecnológico, sus métodos no son realmente sorprendentes. Se conocen las posibilidades de targeting que existen", opinó Philipp Westermeyer, fundador de una destacada compañía de marketing digital alemana.

"En Cambridge Analytica (la empresa inglesa que hizo un presunto mal uso de los datos) están muy avanzados pero no pueden hacer nada que otros no hagan. No tienen poderes mágicos", agregó.

En su opinión, al día de hoy la ciudadanía todavía desconoce las posibilidades que ofrece internet en relación con el manejo de datos de usuario y su categorización para dirigir acciones a grupos o personas concretas. "Muchos hablan del mal uso de datos de Facebook y al mismo tiempo llevan encima un teléfono inteligente que indica dónde se encuentran en cada momento", señaló.

Big data

Westermeyer recalcó que la gestión de ingentes cantidades de datos de usuarios (big data), así como el lanzamiento de campañas a nichos de mercado concretos van a formar parte del día a día.

"Pero necesitamos que esto se dé dentro de un marco legislativo", apuntó.

La empresa de análisis de datos Cambridge Analytica, con sede en Londres, quedó en el centro de una polémica el pasado fin de semana después de que un informante revelara a diversos medios que utilizó información de unos 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para un trabajo a favor de la campaña electoral de 2016 del presidente estadounidense Donald Trump.

Los datos presuntamente fueron recopilados a través de una app de predicción de personalidad llamada "thisisyourdigitallife", desarrollada por el profesor de psicología de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan.

En las últimas horas, el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que la red social que dirige "cometió errores" y se vio involucrada en un "abuso de confianza", en un intento de mitigar los daños.

La Autoridad israelí de Protección de la Privacidad abrió ayer una investigación sobre las actividades de Facebook en el país ante las sospechas de que dicha red social podría haber facilitado datos de israelíes a la consultora Cambridge Analytica que trabajó para la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Autoridad israelí informó a Facebook ayer de la investigación iniciada "tras las publicaciones sobre la transferencia de datos personales desde Facebook a Cambridge Analytica y la posibilidad de otras infracciones de la ley de privacidad con respecto a israelíes", informó ayer el Ministerio de Justicia en un comunicado citado por EFE. El ministerio argumenta que, de acuerdo con la ley, los datos personales sólo deben ser usados para el propósito con el que fueron dados y con el consentimiento del individuo. "Por lo tanto, la autoridad investigará si los datos personales de ciudadanos israelíes fueron usados ilegalmente de modo que infringen su derecho a la privacidad y las disposiciones de la ley de privacidad de Israel", concluye el texto.

De este modo, Israel se suma a iniciativas similares de otros gobiernos del mundo luego de que se revelara que la consultora había tenido acceso en 2014 a datos recopilados por la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, lo que supondría una clara violación de las condiciones de confidencialidad de Facebook. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos inició una investigación a Facebook que podría costarle a la red social una multa millonaria, ante las sospechas de que facilitó datos de 50 millones de usuarios a Cambridge Analyitca. Facebook niega los cargos.