El macrismo no repartió medio millón de libros

Luego del escandaloso hallazgo de 100 mil netbooks que el gobierno de Mauricio Macri nunca repartió a alumnos y docentes, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, reveló que su cartera encontró también "más de medio millón de libros" de texto que la gestión de Juntos por el Cambio tampoco repartió a alumnos de escuelas públicas.

"Hay más de medio millón de libros" en depósitos oficiales, "algunos inclusive previos a la gestión de Mauricio Macri" que estaban destinados como material de lectura para distintos programas educativos y que no fueron entregados, indicó el funcionario.

Ante este hallazgo, "queremos saber por qué no fueron distribuidos y a partir de allí tomar las decisiones que sean necesarias", puntualizó Trotta durante una entrevista por FM Futurock, en la que estimó que en las próximas 72 horas el ministerio contará "con la información precisa para poder hacer un comunicado institucional" al respecto.

El hecho se suma a la serie descubrimientos que dan cuenta de la desidia del gobierno macrista sobre las políticas inclusivas iniciadas durante la presidencia del Frente para la Victoria (FpV), tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires.

La semana pasada, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) descubrió que en un depósito del Correo Argentino, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, había 101 mil computadoras, tres mil tablets y dos mil proyectores que debieron ser repartidos en el marco del ex programa Conectar Igualdad. El ministro afirmó que "algunas son de 2015 y otras de 2017 y 2018", y remarcó que su cartera está "recabando toda la información" al respecto para establecer los motivos de su abandono en un depósito. "Queremos saber cuándo ingresaron, por qué no fueron distribuidas y si realmente algunas estaban proyectadas para ser entregadas en 2020", tal como aseguró su antecesor, el macrista Alejandro Finocchiaro, en un intento de defensa. Trotta afirmó que una de las cuestiones que descubrió al asumir en su cargo fue que la gestión de Finocchiaro y Macri "no tuvo la capacidad de defender la educación pública".