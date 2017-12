El Leonardo de precio récord irá al Louvre de Abu Dhabi

El "Salvator Mundi" de Leonardo Da Vinci, que el pasado mes se convirtió en la obra de arte más cara jamás subastada, pronto se expondrá en el Museo Louvre de Abu Dhabi, según anunció la institución en un breve comunicado a través de Twitter.

El lienzo fue subastando en la casa Christie's de Nueva York por 450 millones de dólares, que no reveló el nombre de su comprador. Sin embargo, según informó el miércoles "The New York Times", se trata del príncipe saudita Bader bin Abudllah bin Mohammed bin Farhan al Saud.

Al parecer, se trata de un hombre muy cercano al heredero saudí Mohammed bin Salman, que mantiene muy buenas relaciones con el heredero de Emiratos Arabes Unidos, Mohammed bin Said, añade el rotativo.

El Louvre de Abu Dhabi no quiso responder a dpa ante la solicitud de más detalles sobre el anuncio. El espectacular museo, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, fue inaugurado a comienzos de noviembre tras más de diez años de obras y planificación.

En sus más de 6.000 metros cuadrados de exposición, el Louvre del desierto se marcó como objetivo narrar la historia de la humanidad. Para ello, además de 300 préstamos de la matriz francesa, afirma haber adquirido 600 obras de arte.

Según Christie's, el "Salvator Mundi" es la última obra conocida de Leonardo (1452-1529) en manos privadas. En ella aparece un Cristo redentor y durante mucho tiempo se la consideró perdida o destrozada, hasta que a mediados del año 2000 fue redescubierta.

En aquel entonces, la adquirió el multimillonario ruso Dimitri Rybolovlev. No obstante, hay quienes dudan de que Leonardo fuera realmente su autor, y no algún alumno de su taller. Leonardo, además, creó un estilo muy característico y copiado por numerosos talleres y artistas de la zona de Milán, donde vivió la última parte de su vida.

Sea como fuere, que el "Salvator Mundi" haya acabado en este emirato resulta llamativo, aunque sólo sea por el hecho de que un país islámico exponga una imagen de Cristo. Las ramas más conservadoras sunitas condenan la representación pictórica de los profetas. Mahoma es representado sin rostro. Para los musulmanes, Jesucristo es un profeta, pero, al contrario que los cristianos, no lo consideran el hijo de Dios.

"Salvator Mundi" ("salvador del mundo" en latín) es un tema del arte cristiano que representa el concepto de Jesucristo como salvador de toda la humanidad. Iconográficamente, se reconoce por la postura de la mano izquierda sosteniendo un orbe y la de la mano derecha en acto de bendición. Los colores del ropaje también son convencionales: túnica roja y manto azul. En el antiguo arte cristiano se distinguen la disposición de los dedos al dar la bendición. Algunos monumentos ofrecen la bendición con tres dedos, otras con dos. La bendición con tres dedos simboliza la Trinidad, y la bendición con dos dedos la dúplice naturaleza de Cristo, humana y divina; mientras que la bendición con la mano abierta, desarrollando los cinco dedos, representa las Cinco Llagas. Otras representaciones s son el "Pantocrator" y la "Maiestas Domini", en que Cristo también bendice pero suele sostener en su mano izquierda un libro, no un orbe.