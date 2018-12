El juez Lleral negó lo afirmado por la familia Maldonado

El juez federal Gustavo Lleral negó haber sufrido extorsiones o presiones de algún tipo para cerrar el caso de Santiago Maldonado, como denunció el jueves la familia del joven artesano ahogado. "Estoy consternado por lo que han dicho, no es verdad. Llamé a los padres y los hermanos, siempre en presencia de mis secretarios. Ellos hicieron la llamada y se comunicaron, después me pasaron a mí. Les comenté que tenía el fallo, que no se los podía comentar en detalle y eso fue todo", aseguró Lleral. "Si hubiera sufrido presiones habría sido el primero en denunciarlas", agregó. Los familiares aseguraron el jueves que el juez les habría confesado que era "extorsionado". El juez cerró la causa Maldonado y sobreseyó definitivamente al único acusado del caso, el gendarme Emmanuel Echazú.

El juez Lleral dio a conocer un fallo de 272 páginas en el cual concluye que Maldonado se ahogó sin la intervención de terceros. No fue una "desaparición forzada", la hipótesis principal de la carátula. "A lo largo de la investigación se hizo todo lo que la familia quiso. Se siguieron todos los procedimientos que ellos pidieron, se sumaron los peritos de parte, fue todo transparente y siempre los escuchamos. Nuestra relación fue respetuosa y pudieron mantener una comunicación conmigo", subrayó el juez Lleral.

En base a estudios científicos, el juez rechazó que el cuerpo de Santiago Maldonado haya sido "plantado", otra hipótesis que circuló intensamente y ha sido descartada por los científicos que trabajaron en la causa. "En mi fallo intenté reflejar todo lo que se realizó durante la investigación. Y fui más allá al reflexionar sobre la verdad. Trabajamos en forma independiente. Fueron muy importantes los estudios de microalgas, el contenido del agua, entre otros, para entender cómo murió Maldonado", remarcó.

"En las últimas horas se han dicho muchas cosas con desconocimiento de la investigación, espero que lean el fallo y que hablen después", insistió el juez federal. "Lo que dice la familia me produce desconcierto, pero no quiero que se quite el foco del fallo. En el fallo está mostrado lo que hicimos. No quisiera que se pierda el tema principal que es entender las verdaderas circunstancias en que falleció Maldonado", concluyó el magistrado.

El jueves la familia denunció que el juez le habría dicho a la madre de Santiago, Stella Maris Peloso, que había sufrido presiones para cerrar la causa. "Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa, por eso debo hacer esto", habría dicho el magistrado, según contó Sergio Maldonado, hermano del artesano muerto.

En su fallo el juez Lleral fue contundente y apuntó a quienes pretendieron entorpecer la causa y la investigación. "La verdad revelada enmudeció los repiques del desconcierto y la incredulidad, propiciados por actores mezquinos e interesados en no hallarla nunca, en demorar su encuentro o negarla definitivamente", acusó. Para el magistrado quedó establecido que el artesano murió el 1º de agosto de 2017 en Cushamen, ahogado y en soledad. "Sin embargo, la verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo (del río) en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos", señaló en su fallo.

El magistrado no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería que el 1º de agosto del año pasado reprimió un corte en la ruta 40, donde un grupo de mapuches identificados con el "lonko" Facundo Jones Huala agredió con piedras a la fuerza federal. Al dictar la sentencia ordenó archivar la causa en el juzgado de Esquel. Lo hizo tras conocerse esta semana la última pericia sobre el DNI de Santiago Maldonado, que arrojó que no se encontraron "evidencias objetivas que indicaran que ese documento no hubiera estado sumergido en el agua por un período de hasta 90 días". Así, "habiéndose concebido un ensayo de simulación como la mejor aproximación factible de implementación de las condiciones en que fuera encontrado el DNI de Santiago Maldonado" y "a la luz de los resultados obtenidos en cuanto a que los DNI tarjeta ensayados durante 90 días de inmersión en agua a baja temperatura (7°C a 11°C), no sufrieron cambios significativos permanentes de brillo, color, legibilidad y contraste, es decir no presentaron deterioro, se concluye que el DNI de Santiago Maldonado pudo haber estado sumergido en el lugar en que fue hallado, por un periodo de hasta 90 días".