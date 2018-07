El intendente de Rafaela se disculpó por el revuelo de la obra "Dios"

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, dijo que la obra teatral "Dios" que se presentó en el Festival de Teatro de esa ciudad "pasó un límite", ante la polémica suscitada por actores que, desnudos en el escenario, abrazaron imágenes de la Virgen María y del Papa Francisco a las que luego gente del público, según el director de la obra, colgó pañuelos verdes a favor del aborto legal.

El funcionario manifestó que fue innecesaria esa puesta en escena —en un festival organizado por su propia administración— y se comprometió a revisar el contenido en las próximas ediciones en una suerte de mea culpa. "Por mi condición, siento que faltarle el respeto a los símbolos de la religiosidad es un tema que no va, que es innecesario", dijo Castellano a la prensa ayer en medio del revuelo desatado el fin de semana.

Castellano, dirigente del justicialismo cercano al senador nacional Omar Perotti, atraviesa el tercer año de su segundo mandato como intendente.

El Festival de Teatro que organiza Rafaela mueve a la región de toda esa cuenca lechera santafesina. Desde hace 15 años, habitantes de los pueblos vecinos de la pujante ciudad de poco más de 100 mil habitantes acuden masivamente y participan del evento anual.

A sala llena, la obra "Dios", desarrollada en el Centro Cultural Municipal, intentaba representar, con ciertas modificaciones, la concelebración de una ceremonia o una misa católica, con canciones que parodiaban a las de la liturgia logrando una amena interacción con el público.

Instantes después fueron subidas al escenario sendas imágenes del Papa Francisco y de la Virgen María a las cuales una actriz y un actor desnudos comenzaron a abrazar. Cuando los artistas invitaron al público a recorrer el escenario, varios jóvenes subieron y habrían depositado los pañuelos verdes en las estatuas.

Decenas de creyentes se manifestaron por los medios locales en las horas subsiguientes y el obispo de la ciudad, Luis Fernández, emitió un comunicado de protesta.

Ayer, el intentende Castellano convocó a su equipo y a los integrantes de la Secretaría de Cultura municipal para recibir el informes del staff del área y de los responsables de la obra en sí. Luego se habría comunicado con el obispo Fernández.

Castellanos dijo: "Se pueden expresar diferentes ideas, tener diversidad de opiniones como lo ha expresado este festival a lo largo de su historia. Pero cuando ya se pasan límites que ofenden a un grupo de gente sobre todo en temas religiosos, tan sensibles, me parece que se están pasando de la raya. Y me parece que eso tiene que tener una revisión. Y tiene que ver con la matriz con las que se eligen las obras. Y eso es lo que vamos a tener que empezar a mirar", señaló.

El intendente agregó que "el festival no tiene que ser motivo de división" y se lamentó de que "se nos ha metido otra grieta nacional. Y no quiero que el festival sea aprovechado políticamente ni de un lado ni del otro. Porque estamos poniendo en juego algo que es muy preciado para nosotros y se hace con fondos públicos y es de la ciudad. No tiene que ser de nadie el festival, no tiene que politizarse", agregó.

Otro de los funcionarios que reaccionó fue el presidente del Concejo municipal rafaelino, Raúl Bonino, quien antes de reunirse con representantes de los distintos bloques políticos también emitió un comunicado señalando que la obra representó "claramente una ofensa a la fe católica y a quienes la profesan".

"Entendemos que el teatro como manifestación artística permite desplegar la libertad de pensamiento. Pero toda expresión del arte debe estar regida por el respeto".