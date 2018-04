El gobierno nacional oficializó hoy la decisión de otorgar becas educativas a los hijos de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan.

La medida, adelantada ayer por la Casa Rosada, fue dispuesta a través del decreto 307/2018, que se publica este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social), Oscar Aguad (Defensa) y Alejandro Finocchiaro (Educación).

La beca será "no remunerativa e intransferible" y estará destinada "a solventar los gastos que demande la educación en los niveles pre-escolar, primario, secundario y superior ֵuniversitario o no universitario-, que se imparten en establecimientos de enseñanza nacionales, provinciales o municipales", precisa la disposición. No obstante, "y por vía de excepción, cuando circunstancias especiales así lo requieran, podrán destinarse a institutos privados con reconocimiento oficial", añade.





El dinero será otorgado a los hijos de los tripulantes "que concurran a los establecimientos educativos entre los tres y hasta los 25 años de edad inclusive, y tendrán una vigencia anual prorrogables año a año en cuanto se acredite la continuidad de los estudios en los establecimientos del sistema oficial de educación". Para el otorgamiento y permanencia de las becas, el Poder Ejecutivo puso como condición "la regularidad en el cumplimiento de los planes vigentes para el nivel de instrucción que corresponda y la aceptación del becado y/o su representante legal para la realización de todas las medidas de verificación que resulten pertinentes".

Los montos a pagar "se efectuarán en un máximo de diez cuotas mensuales, y consistirán en un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil, vigente a la fecha de pago, para cada nivel educativo". En ese marco, en el anexo se precisa que para el nivel pre-escolar será 35%; primario 40%; secundario 50%; superior no universitario 55% y superior universitario 60%. En la actualidad, el SMVM es de $ 9500 y en julio llegará a $ 10.000. En el decreto, el Gobierno argumentó que "los miembros del submarino ARA San Juan resultan mayoritariamente ser el principal sostén económico de sus familias, siendo que, en muchos casos, las mismas se encuentran integradas por hijos en edad escolar", y que "ante la situación que se encuentran atravesando los familiares, resulta pertinente brindarles asistencia económica para permitir el desarrollo educativo de los hijos".