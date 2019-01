La búsqueda del avión desaparecido que trasladaba al futbolista santafesino Emiliano Sala a su nuevo club en Gales (Inglaterra) fue suspendida al anochecer de ayer en Europa sin que las autoridades tengan expectativas de encontrar sobrevivientes en el Canal de la Mancha.

Según la policía, se pudieron avistar objetos que flotaban en el mar. Pero no se ha podido confirmar que correspondan a la pequeña aeronave que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, cerca de Normandía, tras despegar desde Nantes en Francia.

El jugador de 28 años había pasado las horas previas despidiéndose de sus compañeros del club luego que firmó un traspaso récord con el Cardiff City. Precisamente, el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, había puesto a disposición la avioneta.

Un funcionario que participaba de la búsqueda dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.

"Después de todo esto tiempo, el clima es muy frío, el agua está helada ... No espero encontrar a persona alguna con vida", dijo a The Associated Press el oficial jefe de búsquedas aéreas de las islas del canal, John Fitzgerald. "Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció".

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald añadió que el avión "simplemente desapareció. No hubo conversación por radio".

La guardia costera británica recibió una alerta a las 8.23 de la noche del lunes emitido por el control del tráfico aéreo en Jersey, el más importante de las islas del Canal de la Mancha, luego de que no pudo hacer contacto con la aeronave Piper PA-46 con dos pasajeros a bordo, dijo la policía de Guernsey. La autoridad de aviación civil de Francia confirmó que Sala era uno de los pasajeros.

"La búsqueda fue interrumpida a las dos (de la madrugada), con todos los recursos de búsqueda y rescate frenados, debido a vientos más fuertes, el empeoramiento de las condiciones del mar y una visibilidad reducida", dijo la policía de Guernsey. "Hasta ahora se han rastreado 1.000 millas cuadradas por cinco aeronaves y dos buques salvavidas. No hay pistas del avión. La búsqueda sigue". El último mensaje de Sala en Instagram fue una foto que colgó el lunes junto a jugadores de Nantes con las frases "La última", "Ciao" y dos corazones.

Cardiff fichó a Sala por 15 millones de libras (19 millones de dólares) hasta 2022. Estuvo en Cardiff la semana pasada para completar el traspaso, que estaba a la espera de recibir el pase internacional.

"Estoy impaciente de poder empezar a entrenar, conocer a mi nuevos compañeros y ponerme a trabaja", dijo Sala en un video difundido en el portal del club galés.Oriundo de la localidad de Progreso en la provincia de Santa Fe, Sala igualó su récord personal al anotar 12 goles — lo que consiguió en las últimas dos temporadas con Nantes— en 19 partidos de la liga francesa esta temporada. Figura quinto en la tabla de goleadores de la liga, uno detrás de Neymar, el astro brasileño del Paris Saint-Germain que es el jugador más caro del mundo.

"Fue un jugador amable, buena gente y simpático que era querido por todos", dijo el presidente de Nantes Waldemar Kita a la televisora francesa CNews.

Nantes iba a jugar contra Entente Sannois en la Copa de Francia hoy, pero el partido fue pospuesto para el domingo.

Cardiff canceló su entrenamiento que había previsto para el martes. Su director ejecutivo dijo que los dirigentes del club estaban "muy conmocionados por la situación".

Sala, quien nunca fue convocado por la selección de Argentina, también jugó en Francia con el Burdeos.