"El feto es una vida que tiene derechos y nuestra misma dignidad"

El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), el arzobispo monseñor Víctor Fernández, se mostró en contra del aborto al asegurar que el feto que se trata de "una vida que tienen derechos y nuestra misma dignidad".

"La salida más rápida y económica de un legislador, solución mezquina y cómoda, es proponer leyes que permitan eliminar los niños en gestación como si nada pasara", dijo en un análisis. Monseñor Fernández sostuvo que "podrán hacerlo, pretendiendo resolver un mal con otro mal más terrible, pero con eso no nos darán un mundo mejor. Estarán utilizando su poder para tomar decisiones respecto de los más frágiles de nuestra sociedad. Se atribuirán el derecho escalofriante de facilitarnos decidir si vale la pena una vida".

Al reflexionar sobre la decisión del presidente Mauricio Macri de abrir el debate legislativo sobre el aborto en el país, eligió hacerlo no desde la religión sino desde la razón y los sentimientos.

"Si afirmáramos que un ser humano no se puede matar cuando tiene más de tres meses, pero sí cuando tiene unas horas menos, ¿qué racionalidad hay allí?", se preguntó en el texto publicado en el diario La Nación. Agregó: "Una cosa es comprender la angustia que puede vivir una mujer ante un embarazo no deseado y buscar los caminos para darle una mano. Otra cosa es que la sociedad decida crear un instrumento legal para facilitar una decisión que afecta a un ser humano, a ese pequeño ser humano que posee nuestra misma dignidad y no tiene modo de defenderse". En este sentido, el senador nacional Esteban Bullrich (Cambiemos-Buenos Aires) adelantó ayer su posición contraria a la legalización del aborto, al señalar que desea que en el debate legislativo "la posición de defender la vida sea la que prime" y subrayó que "el foco de la discusión deberían ser los embarazos no deseados".

"Deseo que la posición de defender la vida sea la que prime porque creo que va a fortalecer a la sociedad", resaltó Bullrich en diálogo con radio La Red, y señaló además que, "a veces se pierde, en la discusión, que esta situación surge porque hay embarazos no deseados y ese debería ser el foco de la discusión".

Anteayer, el presidente Mauricio Macri recibió en Olivos a los legisladores de Cambiemos para animarlos a debatir "a fondo" la legalización del aborto y mostrar a la sociedad que en el oficialismo "conviven las dos posturas y se respeta al otro". "Hoy el aborto está penalizado porque se está matando a un ser humano y creo que no hay que matar a un ser humano. Creo que el Estado debe trabajar para evitar llegar a la posibilidad de que una madre pueda llegar a pedir que maten a su hijo. Eso debería ser el foco de la discusión y muchas veces se desvía", indicó el ex ministro de Educación. Bullrich remarcó que "ha habido algunas posiciones críticas de algunas organizaciones", y planteó que la Iglesia ha "atacado la prevención", lo que "ha sido un gran error".