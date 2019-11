El exobispo de Orán va a declarar por abusos

El ex obispo de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado de abuso sexual y trasladado al Vaticano a fines de 2017, llegó ayer al aeropuerto de Salta para presentarse ante la Justicia local en una audiencia programada para mañana, luego de que una fiscal pidiera su captura internacional.

Zanchetta viajó desde Roma acompañado por su abogado canónico y vocero, Javier Belda Iniesta, y no hizo declaraciones a la prensa a su llegada a la capital salteña. Esta mañana debe presentarse ante la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, que lo citó a las 9, con el fin de ratificar domicilio y confirmar defensa, por lo que ayer se trasladó a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de Salta.

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió el 20 de noviembre pasado la captura internacional del ex obispo, luego de que no respondiera a llamados telefónicos ni correos electrónicos para ser notificado de cualquier acto procesal y tras haber constituido domicilio en el estado Vaticano. Fuentes judiciales informaron a Télam que aún no se resolvió este pedido de la fiscal debido a que Zanchetta debe presentarse a una audiencia fijada para hoy y que, sólo si no cumple con ese trámite, para el que fue debidamente notificado, se configuraría la causal para solicitar su captura.

Ante este pedido, Belda Iniesta envió a los medios una nota en la que aseguró que el ex obispo "no tiene paradero desconocido ni está refugiado o huido de la Justicia", sino que se encuentra "en la residencia indicada a las autoridades judiciales cuando fue convocado por éstas". Zanchetta fue denunciado el 6 de febrero pasado por un joven que aseguró haber sufrido "episodios de contenido sexual" por parte del ex obispo a partir de 2017, en el Seminario Juan XXIII.