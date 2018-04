El escritor rumano Mircea Cartarescu ganó el Formentor

El escritor rumano Mircea Cartarescu ganó el Premio Formentor de las Letras 2018, según dio a conocer ayer el jurado en Buenos Aires, que subrayó "la fuerza narrativa con que el autor ha sabido expandir los límites de la ficción".

El jurado, que hizo su anuncio en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Buenos Aires , destacó en su acta que la obra de Cartarescu "es un relato infatigable y seductor, deslumbrante y verosímil".

También realzó la poderosa habilidad narrativa de Cartarescu (Bucarest, 1956) y su excepcional conocimiento de la biblioteca universal. La obra del rumano "integra en un único ímpetu narrativo la evidencia de la realidad, la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos", indicó.

El premio, dotado con 50 mil euros (unos 61 mil dólares), será entregado en una ceremonia el 5 de octubre, dentro de las Conversaciones Literarias de Formentor que este año llegan a su XI edición en la isla española de Mallorca.

El jurado estuvo presidido por el español Basilio Baltasar e integrado asimismo por el ganador de la anterior edición, el argentino-canadiense Alberto Manguel, los españoles Francisco Ferrer Lerín y Andrés Ibáñez y la francesa Aline Schulman.

Por primera vez en la historia del galardón, este se dio a conocer en Buenos Aires. Las deliberaciones del jurado tuvieron lugar en la casa de la fallecida escritora argentina Victoria Ocampo.

Cartarescu envió unas líneas al jurado, en las que se manifestó "enormemente honrado por la concesión de este premio, que acepto del modo más humilde y con enorme emoción, puesto que el Formentor es uno de los premios literarios más prestigiosos no solamente del ámbito europeo, sino del mundo entero de las letras".

"Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto, sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos. Puedo decir que muchas de las figuras reconocidas con este galardón me han inspirado, han hecho de mí el escritor que hoy soy y son objeto de mi más profunda admiración", señaló. "Nunca pude soñar, desde mis comienzos como escritor, hace ya casi cuatro décadas, que mis obras concitaran esta devoción y consideración por parte de tantos lectores en español", añadió el autor, entre los eternos candidatos al Premio Nobel.

El poeta, narrador y ensayista está considerado por la crítica literaria como uno de los más importantes escritores rumanos contemporáneos. Ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas.

De su temprana obra poética se destaca "El Levante" (1990), que escribió en plena dictadura de Nicolae Ceausescu. Dio el salto a la narrativa con los cuentos de "Nostalgia" (1993), a la que siguieron entre otras la novela "Lulu" (1994) y su monumental trilogía "Cegador" (1996-2007). Su última novela, "Solenoide", fue incluida entre los mejores libros del año pasado por la prensa cultural española e iberoamericana.

Impulsado por míticos editores europeos como Carlos Barral y Antoine Gallimard, el galardón se concedió por primera vez en 1961, con un palmarés que inauguraron el argentino Jorge Luis Borges y el irlandés Samuel Beckett, así como el español Juan García Hortelano.

El polaco Witold Gombrowicz fue el último premiado de esa primera etapa concluida en 1967 y durante la cual la distinción se entregó a 12 autores en dos categorías: Internacional y Formentor.

A 50 años de su creación, el lauro literario fue recuperado por las familias mecenas Barceló y Buadas en 2011 en una única categoría. Ese año fue distinguido el escritor mexicano Carlos Fuentes, a quien sucedieron luego los españoles Juan Goytisolo (2012), Javier Marías (2013) y Enrique Vila-Matas (2014). Luego el Formentor recayó en el argentino Ricardo Piglia en 2015, en el italiano Roberto Calasso en 2016 y en el director de la Biblioteca Nacional argentina Manguel el año pasado. El jurado del Formentor concluyó su acta con una cita en la que Cartarescu define sus aspiraciones en el oficio literario: "Sólo quiero desenmascarar la realidad, abrir puertas a laberintos imposibles de desentrañar y para ello escribiría aunque no quedase ni un solo lector en el mundo".