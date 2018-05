El escándalo se expande con otras dos mujeres

La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda se solidarizó ayer con la actriz Esmeralda Mitre por su denuncia contra Ariel Cohen Sabban y sostuvo que el ex presidente de la Daia es "baboso" y la hizo sentir "incómoda" durante una reunión que compartieron.

"El tipo es baboso y me hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón", subrayó la legisladora nacional.

En declaraciones a Clarín, Donda se refirió a un encuentro que mantuvo en abril del año pasado junto a otros dirigentes y Cohen Sabban en la Daia.

"No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso", resaltó la diputada y agregó: "En este momento, es importante ser solidarias con Esmeralda Mitre".

En tanto, la modelo Ursula Vargués afirmó que vivió una situación similar a la de Mitre con Cohen Sabban, que también le pidió ir a su casa, tras haberse disculpado por dichos que fueron considerados antisemitas.

"Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La Daia me convocó a pedir disculpas. Nunca quiero ofender a nadie y consideré que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de hacerlo. Antes de ir, a través de WhatsApp, (Cohen) me pidió vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué", señaló la conductora.

En declaraciones a la emisora porteña AM750, Vargués relató: "Después de la visita de la Daia y después de que cambiaran su opinión sobre mis disculpas, yo volví a escribirle, porque me siento una víctima, me quedé sin trabajo. Nuevamente me citó en su domicilio y dejé de contestarle".

"Yo le decía de tomar un café y él me decía en «un domicilio», utilizaba esa palabra. Si es alguien que no conozco, no suelo permitirle entrar a mi hogar", aseguró.