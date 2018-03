El embajador ruso, muy comprometido en diálogos narcos

En las escuchas telefónicas a los miembros de la banda que planeaba enviar 400 kilos de cocaína de Buenos Aires a Moscú por vía diplomática, surgieron novedades significativas. Los narcos hablan en esas conversaciones de una relación entre el embajador ruso en la Argentina, Viktor Koronelli, y el enigmático "Señor K", el líder de la banda de narcos identificado como Andrey Kovalchuk (50) y hoy prófugo. Las conversaciones hablan de una presunta pelea entre ambos. El caso por ahora tiene 5 detenidos.

"Y ahora que se le cortó el correo diplomático porque se peleó con el embajador, y no sabe qué hacer. Puede ser cualquier cosa ahí. ¿Te podés imaginar el narcotráfico que antes salía de acá?", le dice Alexander Chikalo, uno de los narcos, al policía de la Ciudad Iván Blizniouk , un ruso nacionalizado argentino, en una conversación que figura en el expediente. Hoy, los dos están presos por narcotráfico. "Sí, claro", responde Blizniouk.

Las conversaciones son de octubre de 2017. El "Señor K" había venido en un vuelo privado al país y pretendía conseguir un auto diplomático de la embajada rusa para acceder al avión sin pasar por la Aduana. Los detenidos sostienen en esos diálogos que Kovalchuk se habría peleado con el embajador Koronelli —quien estaba cerca de ser sustituido por otro diplomático—, con el que el "Señor K" mantenía una buena relación, según los narcos. Por eso, aseguran, el empresario se habría quedado sin la posibilidad de mandar un auto diplomático. Incluso Blizniouk desliza que "K" le llegó a pedir un patrullero para entrar a Ezeiza. "O sea que él siempre trasladaba algo en esas valijas. Siempre", comenta Chikalo.

"Y pero si antes las trasladaba, ¿por qué ahora no puede?", le pregunta el policía ruso-argentino Blizniouk. "Y porque ahora se peleó con el embajador. Antes él le brindaba un auto, autobús, con papeles de correo diplomático. Y ahora no sabe qué hacer", le responde Chikalo. Hubo otro diálogo de mucho valor para la causa: "-Blizniouk: Y aparte esas valijas están en la embajada. En primer lugar la embajada, porque él se peleó con Koronelli. -Chikalo: ¿Se peleó con él? - Sí. Ahora va a venir un embajador nuevo. ¿Te lo dije? - Sí. -Y bueno, como que Koronelli lo vio a él al lado de ese embajador asignado. -Ahh. Y ahora como que.. -Tipo como que no se pelearon, pero no mantienen una relación. Pero Ale, igual me parece que todo eso es basura. -¿O sea que Koronelli se quería quedar acá y ahora lo sacan? -Me lo confirmó Belov, me contó que en junio, no lo pueden mantener acá".

Ninguna autoridad de la embajada respondió al diario porteño Clarín, que publicó los diálogos. La operación de tráfico de 389 kilos de cocaína se descubrió gracias a que el propio embajador Viktor Koronelli denunció ante el Ministerio de Seguridad que había "encontrado" 12 valijas con droga en el colegio adjunto de la embajada. Gendarmería lo constató, la reemplazó por harina y escuchó a los responsales hasta que la enviaron a Moscú. El gobierno ruso destacó que "el éxito de la operación fue garantizado precisamente por acciones del embajador de Rusia y personal diplomático". Los investigadores están casi seguros de que hubo otros envíos de droga a Rusia desde Uruguay.