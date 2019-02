El entrenador del Cardiff City de Gales (Gran Bretaña), Neil Warnock, y el defensor del Nantes de Francia, Nicolas Pallois, estarán en el funeral del futbolista Emiliano Sala que se realizará mañana en la localidad santafesina de Progreso, donde creció el jugador.

Según informó la cadena británica BBC, Warnock estará acompañado por el consejero delegado (CEO) del Cardiff, Ken Choo, en la ceremonia que se llevará a cabo en el pueblo ubicado casi a 250 kilómetros al norte de Rosario y a unos 80 de la ciudad de Santa Fe.

Mark Denham, portavoz del club galés, confirmó el desplazamiento de los dos responsables a Argentina, donde el cuerpo de Sala llegará hoy procedente de Inglaterra.

"Llevo 40 años en el fútbol y sin dudas que me tocó atravesar la semana más difícil de mi carrera. Es imposible dormir. Lo que pasó me hizo cambiar la perspectiva. Me junté con él, charlamos, y luego lo hicimos durante seis u ocho semanas antes de arreglar el pase", confesó Neil Warnock durante los días en que todavía se buscaban los cuerpos del futbolista y el piloto del avión en el que viajaban desde Nantes a Cardiff el 21 de enero.

Por el lado del Nantes, el último club en el cual jugó Sala antes de ser transferido al Cardiff City, equipo en el cual no llegó a debutar, la representación del plantel francés será ejercida por Pallois —uno de los mejores amigos del futbolista fallecido— y por el secretario general del club, Loic Morin.

Para poder viajar a la Argentina, Pallois no estará en el próximo encuentro ante Mónaco, correspondiente a la fecha 26 de la Liga francesa.

El cuerpo de Sala era repatriado anoche desde el aeropuerto londinense de Heathrow con la certeza de que conseguían terminarse justo a tiempo los trámites administrativos y llegará hoy a la Argentina.

La avioneta Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala desde Nantes a Cardiff desapareció el lunes 21 de enero cuando cruzaba el espacio aéreo del Canal de la Mancha, luego de que el club galés comprara la ficha del jugador al Nantes a cambio de 17 millones de euros.

El cadáver de Sala fue recuperado la semana pasada del fondo del Canal de la Mancha, en tanto aún no se encontró el del piloto de la avioneta, el inglés David Ibbotson.

El velatorio se realizará en el club San Martín de Progreso.

"El velatorio será solamente el sábado, en el polideportivo del club, según lo que hablamos con la familia de Emiliano. Por la cantidad de gente que vendrá a despedir los restos de ‘Emi', la idea es armar algo para que las personas pasen a despedirlo y avancen, debido a la cantidad que se acercará", dijo a Télam Daniel Ribero, presidente de la entidad en la cual el jugador comenzó su carrera.

El dirigente, quien en la foto de su cuenta de Whatsapp aparece junto con Sala el día de la fiesta del centenario del club, realizada a mediados de 2017, confirmó que los restos del jugador llegarán hoy por la mañana al aeropuerto de Ezeiza. "Desde allí, será la empresa funeraria la encargada de realizar el traslado a la ciudad de Santa Fe, y desde allí, a Progreso", explicó Ribero, quien detalló que "el funeral comenzará a las 10 del sábado y la idea es que concluya a eso de las 17 o 18".

"No hay nada definido respecto de que el estadio del club pase a llamarse 'Emiliano Sala'. Estamos muy golpeados y ya habrá tiempo para otro tipo de homenajes o decisiones que tengan que ver con monumentos o lugares que lleven su nombre. Sí puedo decir que hay una obra que se está haciendo y que seguro llevará su nombre".

En tanto, desde el municipio de Progreso informaron que los presentes no podrán ingresar con cámaras de ningún tipo y que los medios de comunicación tendrán un área designada para cubrir la despedida al futbolista, durante un lapso determinado que se comunicará el mismo sábado.

Piloto

La familia del piloto David Ibbotson insiste con que se continúen las tareas para poder dar con los restos del hombre que manejaba el avión.

"No podemos dejarlo ahí. Haremos todo lo posible", dijo Nora Ibbotson, la esposa del piloto británico de 59 años aún desaparecido.

Los seres queridos del hombre han iniciado una campaña de financiamiento colectivo a través de una página web —similar a la que habían emprendido los allegados de Sala— y hasta el momento han recaudado más de 140 mil libras. El ex futbolista Gary Lineker y el astro francés Kylian Mbappé, entre otros, han colaborado con la causa.

En diálogo con la prensa televisiva, la mujer explicó que el objetivo es realizar una búsqueda privada con un submarino a control remoto para volver a registrar los restos del avión. En caso de que el dispositivo registre la presencia de un cuerpo, sacarlo de allí tendría un costo de unas 300 mil libras.

"Queremos que bajen y miren bien por última vez. Sé que las condiciones no son las mejores y que es un mar peligroso, pero queremos saber que lo intentaron por última vez. Encontrarlo nos volvería a unir como familia, podríamos ir a visitarlo y saber que está ahí", expresó.

Nora admitió que aún mantiene "una pequeña" esperanza de encontrar a su esposo, a quien definió como "un marido brillante, una gran apoyo y una roca para la familia". "Sabemos que se ha ido, pero lo queremos de vuelta", recalcó.

Respecto de los rumores que decían que el piloto estaba algo "oxidado" en el manejo de aviones y que él mismo se lo había confesado a un amigo a través de un mensaje de texto, la mujer fue tajante al afirmar que su marido era un experimentado aviador.

También aclaró que Ibbotson tenía una licencia privada y que estaba autorizado a transportar pasajeros.