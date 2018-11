El diputado Olmedo participó en un accidente donde murió un conductor

Alfredo Olmedo. "Yo no discuto con nadie. Yo venía por mi carril y de golpe apareció. Fue directamente al choque".

El diputado nacional macrista Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) protagonizó ayer a la madrugada un accidente de tránsito cuando su auto fue rozado por una camioneta, que luego chocó contra un guardarrail y volcó sobre la autopista Dellepiane, en la provincia de Buenos Aires, cerca de la Capital Federal, a raíz de lo cual un hombre murió y otros dos resultaron heridos, mientras que el legislador salió ileso.

Fuentes policiales informaron a Télam que tras el leve impacto en su vehículo Olmedo siguió la marcha durante un kilómetro hasta el peaje de la autopista Dellepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Soldati, donde denunció lo sucedido y dijo que inicialmente pensó que habían intentado asaltarlo.

El episodio sucedió pasada la medianoche cuando el legislador se trasladaba en su Toyota Camry por la autopista Dellepiane y al llegar a la intersección con la avenida Larrazábal su vehículo fue rozado en uno de los laterales traseros por una camioneta Chevrolet Zafira.

Tras ese leve impacto, la camioneta chocó contra el guardarrail de la autopista y volcó, mientras que el diputado nacional continuó la marcha hasta el peaje, donde denunció lo sucedido.

Cuando la policía fue al lugar del accidente encontró a los tres ocupantes de la camioneta heridos, por lo que dispuso su traslado al Hospital Santojanni.

Cerca de las 3.30, los médicos informaron que uno de los hombres murió como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que los restantes permanecían internados en observación, dijeron los voceros.

Por su parte, Olmedo resultó ileso y quedó imputado en una causa por homicidio culposo, que instruye el juez en lo Criminal y Correccional 33, Darío Bonanni.

Por orden del magistrado, los peritos realizaban diversas diligencias en el lugar y se disponían a iniciar los peritajes sobre la camioneta chocada, que fue trasladada a la comisaría 8ª.

En tanto, el juez autorizó la devolución del vehículo del legislador tras las inspecciones de rigor.

"Un atentado o un choque"

Por su parte, Olmedo aseguró ayer que la Justicia debe investigar si fue "un atentado o un simple choque". "No sé si es un atentado, un choque o qué hacían estas personas en el país. No soy un guionista de cine pero cuando pasan estas cosas, no avisan, directamente atacan", dijo ayer Olmedo a la señal de cable TN.

El diputado explicó que anteanoche fue a una celebración en una iglesia evangélica que terminó alrededor de las 22, de allí fueron a cenar a un conocido restaurante de la localidad bonaerense de Ezeiza y cuando regresaba a la ciudad de Buenos Aires se produjo el accidente.

"Yo venía manejando con tres personas más: un pastor, otra persona de la iglesia evangélica y quien colabora conmigo en los proyectos de ley. De golpe, un auto directamente nos colisiona como queriendo pasar. Debe haber ido por lo menos 20 kilómetros por hora más de los 98 kilómetros que calculo iba yo", relató.

Olmedo explicó que luego pudo observar que el vehículo que lo embistió, una camioneta Chevrolet Zafira, "choca y da un vuelco" y que allí decidió no parar e ir directamente al peaje que estaba a un minuto. "Uno siente que lo único seguro en la Argentina es la inseguridad y fui al peaje directo, donde hice la denuncia y me puse a disposición de la policía", comentó el legislador.

Olmedo negó haber mantenido antes del choque algún tipo de discusión o incidente de tránsito.

"Yo no discuto con nadie, yo venía por mi carril y de golpe apareció. Fue directamente el choque", dijo.

Olmedo señaló que llegó al peaje minutos después de la medianoche y que estuvo hasta las 4 de la madrugada "haciendo los peritajes", el test "alcoholemia" -que a él le dio 0-, y las fichas dactilares.

El diputado aseguró que "por los medios" se enteró de que uno de los hombres que iba en la Zafira falleció, que eran de nacionalidad boliviana y que dentro de ese vehículo encontraron "una petaca y bebidas alcohólicas".

"Yo tengo mucho respeto por el pueblo boliviano, no quiero que digan que porque eran extranjeros pueden ser violentos, que investigue la Justicia. Puede ser un atentado, puede ser un simple choque que perdieron el control porque tengo entendido que iban alcoholizados, que lo diga la Justicia", añadió el legislador oficialista.

Respecto a haber quedado imputado por homicidio culposo, afirmó que tiene entendido que "es lo normal cuando hay una persona que pierde la vida".

Por último, remarcó que "la droga y el alcohol matan" y recordó que él presentó "proyectos de ley para que se hagan controles de alcoholemia en los peajes".