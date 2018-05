El debate en Diputados por la despenalización del aborto no se detiene

La Cámara de Diputados retomó ayer el debate por la despenalización del aborto a nivel de comisión, en el marco de la octava jornada del debate, por el que ya pasaron 275 oradores, y en la que exponían médicos, psicólogos, dirigentes políticos y representantes de diferentes credos a favor y en contra de la iniciativa de interrumpir voluntariamente un embarazo.

En esta nueva jornada de debate del plenario de comisiones integrado por Legislación General, Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, era el turno de 42 oradores a favor y en contra de la iniciativa que propone legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

En el marco del plenario, la licenciada en Enfermería y docente María Constanza Alemán se mostró en contra de la iniciativa, al señalar que "la persona humana comienza en la concepción" e indicar que "esto se pone en evidencia cuando uno puede ver en vivo y en directo el aborto de un embrión o un feto".

"No hay posibilidad de ver allí otra cosa que no sea un cuerpo humano", postuló.

En tanto, la pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Wilma Rommel manifestó su respaldo a la despenalización del aborto, al señalar que "un buen cristiano no puede oponerse a la ley solamente por no estar de acuerdo".

"Aborto sí o no: ése no es el punto sino la seguridad con la que se hacen esos abortos", planteó Rommel, quien consideró que "lo que sería o no pecado no está fijado por Dios en tablas de piedra, sino que fue cambiando a lo largo de los siglos".

En su disertación, la veterinaria Valeria Zimmermann aseguró que "las mujeres que abortan no pueden hacer su duelo; no saben el sexo ni el nombre de su bebé, pero quisieran saberlo".

"No saben qué pasó con su cadáver. Es un desaparecido. Pero su cuerpo sí lo sabe: clama por su bebé", planteó Zimmermann, tras afirmar que, luego de un aborto, se siente "un dolor y una soledad que nadie puede entender", y de sacar un feto de plástico de una caja y darle un beso ante los presentes.

Antes, la jueza Gabriela Vázquez, integrante del Consejo de la Magistratura, respaldó la iniciativa abortista y aseguró que, "como mujer del Derecho y con 36 años en el Poder Judicial, puedo decirles que el derecho penal ha fracasado en su intento de evitar los abortos" porque -señaló- "las mujeres siguen abortando a pesar de la amenaza penal".

Esteban Rubén Blanco, padre adoptante de una nena que iba a ser abortada y que nació con parálisis cerebral y murió a los cinco años, rechazó la iniciativa, al sostener que "no hay razón para abortar ni siquiera en estos casos". "Hay muchos niños sin voz que merecen nacer y merecen vivir. Les pido que legislen por la vida", aseveró. Asimismo, la ex titular del Inadi y ex legisladora porteña, María José Lubertino, adelantó su respaldo a la iniciativa abortista y dijo que "quisiéramos ver todo este despliegue discutiendo aquí contra los agrotóxicos, que están terminando en pérdidas de vida, muchas de ella deseadas".

