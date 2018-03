El rostro de Zuckerberg sonríe desde una pantalla. En la vida real no tiene motivos para sonreír.

El rostro de Zuckerberg sonríe desde una pantalla. En la vida real no tiene motivos para sonreír.

La Cámara baja del Congreso de Estados Unidos citó al dueño y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, para interrogarlo sobre el "uso indebido" de datos personales de más de 50 millones de usarios de esa red social. En EEUU, Facebook enfrenta además al menos cuatro demandas colectivas ante la Justicia federal. A la vez, Reino Unido avanzó en la investigación contra Facebook, al allanar la sede de consultora privada que proporcionó ilegalmente los datos personales de usuarios de Facebook a la campaña de Donald Trump en 2016 sin el consentimiento de los interesados.

Los legisladores Greg Walden (republicano) y Frank Pallone (demócrata) enviaron una carta al titular de la red social formalizando la citación y detallaron los puntos que buscan aclarar. "La audiencia examinará la recolección y venta de información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook, potencialmente sin su aviso o consentimiento y en violación de la política de Facebook", detalla la misiva.

Hace una semana estalló el escándalo que envuelve a Facebook y a la consultora británica Cambridge Analytica por el "uso indebido" que ésta hizo de los datos personales de 50 millones de estadounidenses, que habían sido recabados para una investigación psicológica pero fueron empleados por CA (que trabajó para la campaña de Donald Trump) para predecir tendencias electorales e influir sobre ellas.

Esos datos habían sido recogidos a través de la aplicación "This is your digital life", desarrollada por el profesor de la Universidad de Cambridge Alexandr Kogan, quien luego los cedió a la consultora y generó, según describió Zuckerberg, "una brecha de confianza" con Facebook.

Facebook se enfrenta al menos a cuatro demandas colectivas de usuarios y accionistas en Estados Unidos, informaron ayer medios especializados. Las cuatro demandas se han interpuesto esta semana ante tribunales federales de California y, entre ellas, destaca una que pretende amparar a los 50 millones de usuarios de Facebook cuya información obtuvo la consultora Cambridge Analytica, según el diario SF Gate.

Lauren Price, de Maryland, presentó la demanda colectiva en un tribunal de San José, en nombre del grupo de afectados y en su documento, disponible en internet, alega que durante las elecciones de 2016 fue objeto "frecuente" de publicidad política dirigida a ella misma mientras utilizaba Facebook. Acusa a Facebook y Cambridge Analytica de haber "menospreciado absolutamente" su información personal y la de los otros usuarios, y que la red social sabía perfectamente que la recolección de datos se estaba produciendo y no la detuvo, o bien "evitó activamente descubrirlo" para alegar que lo ignoraba.

El jueves, el abogado Jeremiah Hallisey demandó también en San José y en nombre de los accionistas de Facebook al jefe máximo de la compañía, Mark Zuckerberg, a su directiva de operaciones, Sheryl Sandberg, y a los miembros de su consejo directivo, de acuerdo con el portal The Verge. Hallisey pide una compensación que devuelva a los accionistas su posición previa a la polémica y una orden judicial para que Facebook mejore sus procesos internos, ya que los acusados violaron su "responsabilidad fiduciaria".

Por su parte, los accionistas Fan Yuan y Robert Casey presentaron sendas querellas contra Zuckerberg. Ambos denunciantes pretenden convertir sus casos en demandas colectivas y reclaman a Facebook por las pérdidas financieras derivadas de su caída bursátil tras la revelación de la fuga de datos, que hundió el lunes su cotización casi un 7 por ciento y ha recortado unos 50.000 millones de su valor de mercado esta semana.

En Gran Bretaña las cosas no están mejor para Facebook. La Justicia británica autorizó al regulador a cargo de la protección de datos privados a allanar las oficinas de la consultora Cambridge Analytica, acusada de haber adquirido los datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. La Information Commissionners Office (ICO) allanó con 18 funcionarios la sede de la consultora. la ICO había reclamado una orden de registro, que ayer otorgó un juez de la Alta Corte de Londres, para "analizar los servidores" de Cambridge Analytica. La ICO investiga si Cambridge Analytica, contratada durante la campaña de Donald Trump en 2016, utilizó ilegalmente datos de usuarios de Facebook.

Facebook proporcionó datos sobre todas las "amistades" formadas en 2011 a un laboratorio de la Universidad de Cambridge, que fueron usados para un estudio sobre las amistades internacionales publicado en 2015 por la Sociedad Internacional para el Estudio de las Diferencias Individuales pero Kogan la transmitió a la consultora Cambridge Analytica, contratada por la campaña de Donald Trump y que utilizó esa información confidencial para predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.