El Comité Olímpico denuncia abusos en la selección de gimnasia

El Comité Olímpico Argentino (COA) presentó una denuncia ante la Justicia por abusos en la selección argentina de gimnasia, hechos que ocurrieron hace 20 años por parte de un entrenador.

Un ex atleta, de 40 años, en una reunión que mantuvo con algunos compañeros de sus épocas de competencia se quebró y les confesó que había sido abusado hace 20 años por un entrenador, que en la actualidad seguía en ejercicio.

La acusación recayó sobre un entrenador de la selección nacional de gimnasia artística, en su rama masculina, quien si bien ahora no forma parte del COA, en su momento sí lo era. El COA, a través de su presidente Gerardo Weirthen, por este motivo realizó la denuncia correspondiente ante el fiscal Guillermo Marijuán, que tiene a su cargo la investigación.

El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo de la investigación, y recayó en la Justicia Federal debido a que el entrenador acusado tenía relación con selecciones nacionales y percibía un sueldo por parte del Estado nacional.

Según se indicó, el entrenador acusado estaba ejerciendo sus funciones dentro del ámbito de la gimnasia a nivel selecciones, aunque "hacia tiempo que se sabía de esto". "Hicimos el pedido para que los responsables tengan su castigo, pero que se proteja a las víctimas. No podíamos dejar pasar esto, como institución, y si bien el abuso es algo de un ámbito privado, como institución tenemos una responsabilidad", afirmó Weirthein en declaraciones a la señal de cable TN. El titular del COA comentó que "hubo conversaciones entre los atletas y la ombudsman de los atletas, y nos pareció increíble que haya pasado tanto tiempo sin que nadie haya actuado". "Si bien esto está dentro del marco de la Federación de Gimnasia, teníamos que tomar cartas en el asunto", expresó el presidente del COA.