Néstor cruzó el estado de Georgia, en los Estados Unidos, como un ciclón postropical el sábado por la noche, horas después que la ex tormenta tropical provocara un tornado que causó daños en viviendas y una escuela en el centro de Florida, al tiempo que "perdonó" áreas del noroeste de Florida que hace un año quedaron devastadas por el huracán Michael.

La tormenta tocó tierra el sábado en la isla St. Vincent, una reserva natural frente a la costa norte de Florida en el golfo, en una zona escasamente poblada del estado, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

Se estimaba que Néstor arrojara de 2,5 a 7,6 centímetros de agua en áreas áridas azotadas por la sequía mientras se dirigía a una franja del sureste de Estados Unidos. Los meteorólogos indicaron que Néstor aumentaría la amenaza de fuertes lluvias en las Carolinas durante la noche al tiempo que mantiene tomando velocidad hacia el océano Atlántico.

Si bien las advertencias de tormenta tropical habían sido canceladas para el sábado por la tarde en Florida, la tormenta generó amenazas para el fin de semana de posibles tornados y fuertes tormentas en otras áreas del sur.

La tormenta formó al menos tres tornados en Florida mientras se dirigía al norte por el golfo.

Varias casas resultaron dañadas y parte del techo de la escuela secundaria Kathleen salió volando cuando el tornado golpeó la noche del viernes cerca de Lakeland, como a una hora de distancia en automóvil del suroeste de Orlando, informó el Departamento de Policía del condado Polk. En fotografías publicadas por el periódico The Ledger se veía una vivienda con el techo destruido, árboles caídos, una casa rodante volcada en un costado y otros vehículos enterrados bajo los escombros. Unos diez mil hogares no contaban con servicio eléctrico el sábado. "Afortunadamente, no hemos tenido reportes de lesiones serias", destacó el jefe policial Grady Judd en un comunicado el sábado. "Sin embargo, hay muchas personas que ayer a la mañana lidiaban con daños en sus hogares y propiedades, algunos de ellos severos". Otro presunto tornado en el suroeste de Florida causó daños en al menos una docena de viviendas en Cape Coral, algunas de ellas con afectaciones serias, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía. No se reportan daños. Otro tornado fue reportado en el condado Pinellas, en el que generó leves daños en una zona de casas rodantes.

En México Beach, Florida, donde en octubre de 2018 una fuerte tormenta arrasó casi por completo con ese poblado del noroeste de Florida y dejó a miles de personas sin hogar, el alcalde dijo que Néstor provocó una muy necesaria lluvia en una parte del estado que pasa por una sequía, pero no hubo daños. "No ha habido problemas", subrayó el alcalde Al Cathey, cuya ciudad aún se recupera de la devastación causada el año pasado por Michael. "Diría que somos afortunados".