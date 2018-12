"El ARA no estaba apto para navegar solo en la lejanía"

In situ. Srur lanzó duras acusaciones ante legisladores

El ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, declaró ayer que el submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, "no estaba apto para operar solo, en la lejanía, y menos en zona de pesqueros ", al exponer ante la comisión bicameral que investiga lo sucedido con el sumergible.

"El submarino estaba apto para navegar y para operar con la flota teniendo buques que lo pudieran apoyar pero no estaba apto para operar solo, en la lejanía, y menos en zona de pesqueros...solo y al borde de las 200 millas no lo hubiera hecho nunca", ratificó el marino que estaba al mando de la Armada en el momento de la desaparición del buque.

Srur afirmó que los primeros días no le informaron que había entrado agua de mar al submarino y que se había producido un incendio. "Minimizaron la situación. Me dijeron que sólo se había perdido la comunicación con el submarino".

El ex jefe de la Armada responsabilizó de que el submarino haya navegado solo en la lejanía al ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, Luis López Mazzeo, quien además estaba en Buenos Aires cuando ocurrió el accidente, sin autorización del entonces jefe de la Armada.

"López Mazzeo se fue sin autorización y cometió un error, porque yo estaba en Uruguay recibiendo una distinción", sostuvo. "López Mazzeo cometió el error de irse con el jefe de operaciones. Ante una situación de estas características es una situación totalmente anómala. Fue la segunda vez que hizo eso", explicó Srur al responder sobre el viaje que había emprendido su subordinado.

El ex jefe de la Armada, desplazado por el ministro de Defensa Oscar Aguad, un mes después de la desaparición del sumergible, respondió de esta forma a los cuestionamientos de los diputados del kirchnerismo, Nilda Garré y Guillermo Carmona, al funcionamiento de la cadena de mandos de la Armada y de la cartera de Defensa.

"No considero haber perdido nunca la conducción de la Armada", sostuvo, en respuesta a los dichos de la ex ministra de Defensa Garré sobre su falta de mando sobre sus subordinados, que no le habrían informado con precisiones los detalles de lo que estaba sucediendo con el submarino.

Sin embargo aclaró que él tampoco tenía información sobre las dificultades que presentaba el submarino, como por ejemplo un problema con la válvula Eco 19, que pocos meses antes habían tocado esa válvula y había entrado agua.

"'Si le entró agua en la Eco 19 y no hicieron nada, es una locura', me dijeron los especialistas que consulté", dijo Srur. Y agregó que él no le hubiera puesto 4,25 de calificación al submarino, ya que tenía varios problemas el ARA San Juan.

Ese error lo asignó al entonces comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide. También cuestionó a la Armada de los Estados Unidos por haber informado del "ruido hidroacústico" a López Mazzeo, en lugar de hacerlo al jefe de la Armada o en todo caso al ministro de Defensa, Oscar Aguad.