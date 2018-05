La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dirigida por Juan Manuel Lugones, el ex dirigente del GEN de Margarita Stolbizer, volvió a protagonizar el fin de semana una polémica en los estadios bonaerenses. Durante el partido de la primera semifinal del Nacional B por el ascenso a Primera División, entre Brown de Adrogué y Sarmiento de Junín, el organismo encargado de controlar la seguridad en las canchas de la provincia de Buenos Aires prohibió a los hinchas de Sarmiento ingresar con una bandera con el rostro de Evita en el estadio de Junín, y ordenó quitar otra similar que estaba atada al alambrado antes del inicio del encuentro por considerarla partidaria. Obviando por completo la historia de Sarmiento, cuyo estadio se llama Eva Perón y fue afiliado a la AFA por su hermano, los enviados de Lugones quitaron las banderas a los simpatizantes, quienes no dudaron en repudiar el accionar autoritario en las redes sociales, mientras advertían que les trajo "recuerdos de los peores años". "Bajándole al hincha de Junín la bandera que tenía una imagen de Eva Perón, el Aprevide no sólo realiza una intrusión absolutamente indebida si no una demostración de ignorancia ya que el estadio de ese club se llama Eva Perón y fue afiliado a AFA por Juan Duarte, su hermano", fueron algunas de las críticas de los hinchas indignados. "Hay que cambiarle también el nombre al estadio, Aprevide?", lanzó otro hincha por la red social. No es la primera vez que la Aprevide ordena a la Policía Bonaerense quitar banderas. El 17 de septiembre del año pasado, los efectivos intentaron retirar durante el partido de Banfield-Racing una bandera que pedía por la aparición con vida de Santiago Maldonado, aunque no pudieron ante la negativa de los hinchas.