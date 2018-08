El antisemitismo crece en los comentarios de notas y videos sobre el Holocausto

En el año 2017 uno de cada cuatro comentarios en notas periodísticas vinculadas a la comunidad judía es de contenido antisemita, según un informe realizado por el Observatorio Web. Además, el relevamiento destaca que durante los últimos tres años aumentó la cantidad de este tipo de comentarios en los portales de noticias.

En el informe Antisemitismo 2017, se detalló que en el año 2015 la cantidad de comentarios antisemitas fue de un 11.40 por ciento, mientras que en 2016, aumentó a un 23.33 por ciento, y en 2017 subió a 25.29 por ciento.

El trabajo refleja además los datos del monitoreo que realiza permanentemente el Observatorio Web en los comentarios publicados en notas de diarios online, resultados del buscador de Google, videos de YouTube, Twitter y Facebook.

En las notas sobre "Israel" y "Holocausto" se encuentra la mayor cantidad de comentarios antisemitas, se indica en el informe.

Otro de los datos que se señalan es que más de 400 videos con contenido antisemita reúnen 10 millones de visualizaciones; y tienen una alta visualización aquellos videos que niegan el Holocausto; y una ponderación muy positiva (tienen más "Me gusta") los videos de los "Protocolos de los sabios de Sión" y "Plan Andinia", dos añejos mitos del submundo filonazi y antisemita.

Al analizar la red social Twitter, se desprende que casi el 35 por ciento de los tuits relacionados al mundo judío son de carácter negativo.

Y también que Argentina es el país de Latinoamérica que concentra la mayor cantidad de tuits relacionados a la comunidad judía con el 29.3 por ciento, seguido por Venezuela con el 17.8 por ciento y Colombia con el 12.6 por ciento.

"No sólo es preocupante que haya gente vertiendo comentarios discriminatorios, sino que aquellos que defienden la diversidad y la no discriminación no utilicen los espacios de expresión de las notas para dar mensajes inclusivos", comentó Ariel Seidler, Director del Observatorio Web.

Y agregó: "Es importante que quienes brindan las plataformas en Internet asuman activamente la responsabilidad de moderar los mensajes de odio y generen acciones para promover sociedades más respetuosas de la diversidad".

Por su parte Claudio Epelman, Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, explicó que "el objetivo de este informe es entender si el antisemitismo online crece o no, cuáles son los conceptos sobre los que se basa y de esa manera pensar las mejores estrategias para combatirlo".

Para la realización del informe se analizaron casi 5 millones de contenidos de Google, YouTube, Facebook, Twitter y comentarios en los portales online de los diarios Clarín, La Nación e Infobae.