El año en que explotaron los pañuelos de colores como emblemas

Consecuencia de la marea verde que inundó el país con su reclamo de aborto legal, el 2018 no fue solamente el año en que este clamor casi se convierte en ley sino también el de la explosión de los pañuelos como nuevo emblema para la toma de posición, que ya se ganó un lugar junto a banderas, pancartas y pasacalles.

Vendedores ambulantes que hasta hace un año no trabajaban con este tipo de "pañuelos/emblema", hoy ofrecen hasta 12 tipos diferentes: verde del aborto legal, celeste de los autodenominados "provida", naranja del laicismo, violeta del movimiento "Ni una menos", rosa de la lucha contra el cáncer de mama y fucsia de los animalistas; entre otros.

La insignia es al mismo tiempo indumentaria, ya que el pañuelo viste cuellos, muñecas, cabezas pero también mochilas, automóviles y bicicletas; y el abanico de colores va creciendo a medida que nuevas causas lo adoptan como estandarte.

No obstante todas las variantes reconocen su origen en el deseo de imitar el éxito alcanzado por el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

Marta Alanis, referente de la Campaña, explicó a Télam que cuando se lanzó en 2005 este colectivo que hoy integran 305 organizaciones, ya lo hizo asociado a este símbolo gestado también al calor de los encuentros nacionales de mujeres.

"Decidimos que fueran verdes porque este color no estaba asociado con ningún partido político, no ofendía a nadie y remitía a la naturaleza o la esperanza", agregó Alanis, fundadora e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

La marea verde que nació en 2003 con "mil o dos mil pañuelos" no se detuvo hasta llegar a ser "más de un millón" en las movilizaciones, lo que trascendió su identificación con el derecho al aborto para "ser sinónimo de un feminismo que ya no tiene connotación negativa" porque no se lo ve como contrario al machismo sino "como un paradigma de sociedad más equilibrada", explicó la activista.