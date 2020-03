El canciller Felipe Solá aseguró ayer que la semana que viene podría cerrar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para evitar que ingresen más personas al país, en el marco del intento del gobierno nacional de minimizar el número de contagios por el coronavirus.

"Creo que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar la semana que viene", señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese marco, Solá sostuvo que el cierre del aeropuerto está entre las medidas que evalúa el presidente Alberto Fernández ante la pandemia. En ese sentido, aclaró que "Argentina va a cerrar. Va a haber un momento en que digan «basta, no entra más gente»", pero no dio precisiones sobre la fecha.

El canciller, quien se encuentra abocado al operativo de repatriación de argentinos que están en el exterior, aseguró que ya regresaron 20 mil ciudadanos en los últimos diez días, y dijo que "sólo va a quedar una mínima cantidad de gente afuera". De todos modos, aseguró que el gobierno seguirá "criterios humanitarios" con la intención de cuidar a los argentinos que están en el país. Solá sostuvo además que la prioridad será para quienes tenían previsto la fecha de regreso para antes de la entrada en vigencia de la cuarentena total que decretó el jefe de Estado. "Hay mucha gente que viajó cuando ya se sabía de la pandemia. El 12 de marzo el presidente habló en cadena y dijo que se cerraban los vuelos el 17 de marzo. Lo que cuestionamos desde el punto de vista ético es que para escapar del aburrimiento de estar en la casa muchos se escaparon y se fueron después del 12 a Cancún, Punta Cana. Por eso les damos prioridad a las listas viejas", aseguró el ministro. Dijo que lo que el gobierno busca evitar, es que "se agolpe gente en Ezeiza y no se pueda cumplir con el operativo sanitario, que hasta ahora se viene cumpliendo muy bien".

También Solá cuestionó el accionar de algunas aerolíneas. "Después de muchas quejas nuestras Latam empezó a moverse. Tiene a mucha gente clavada en Cusco, unos doscientos y pico de pasajeros. A los de Cusco los vamos a traer. Cuento con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ellos están preparados y lo hacen con gusto porque es su laburo", aseguró. También indicó respecto de los acuerdos con aerolíneas internacionales que en Estados Unidos "no es fácil" y "son muy duras las respuestas de American y Delta". También reveló que el embajador argentino en Estados Unidos "Jorge Argüello está preocupado por la cantidad de argentinos que hay en Nueva York y Miami porque American no emitió cancelaciones hasta ahora. No es fácil y no lo conseguimos".

Por su parte, Aerolíneas Argentinas realizó ayer tres nuevos vuelos especiales desde la ciudad brasileña de Río de Janeiro y modificó su vuelo desde Florianópolis, programado también para ayer, con una aeronave con mayor capacidad, ampliando la disponibilidad de plazas desde dicho destino, informaron fuentes de la compañía.

Los casi 500 argentinos que llegaron por la tarde al país desde el Aeropuerto Internacional de El Galeao son, en su mayoría, pasajeros que tenían boletos por compañías que cancelaron sus vuelos.

Estos tres vuelos forman parte de los 11 arribos al país de aviones de Aerolíneas Argentinas que llegaron con pasajeros desde Río de Janeiro, Florianópolis, Bogotá, Lima y Punta Cana, mientras que hoy llegarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza otros vuelos especiales desde Miami, Madrid y Lima.

Aerolíneas informó que habrá una programación especial para los vuelos de cabotaje con un vuelo diario de Buenos Aires a Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán y Ushuaia. Así como también tres vuelos semanales a Trelew y cuatro vuelos a Comodoro Rivadavia.