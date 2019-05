Las bicis a motor son un fenómeno nuevo que crece día a día en todo el país. Una encuesta nacional demostró que la ciudadanía en general las aprueba aunque consideran que los ciclistas no son del todo respetuosos con las leyes viales. Cada vez más las ciudades se llenan de bicicletas a motor. Bajo costo y comodidad son los beneficios que más destacan sus usuarios. Pero la mayoría desconoce si están habilitadas o no y a qué velocidad deben circular. ¿Qué opinan los conductores? ¿Aprueban que se multipliquen? ¿Consideran que los ciclistas respetan las normas?

Para indagar sobre esta temática actual, el Observatorio Vial de la Cecaitra (cámara que nuclea a empresas productoras de software vial) realizó una encuesta telefónica en más de 1.600 hogares de la CABA y el Gran Buenos Aires.

En primer lugar, se quiso conocer la opinión sobre su circulación, cada vez con mayor frecuencia. Así, al preguntar si se estaba de acuerdo con que circulen por bicisendas, el 59% estuvo de acuerdo con la idea: 28% muy de acuerdo y 31% algo de acuerdo. El resto se mostró algo o muy en desacuerdo.

También se consultó a cada conductor si, según su conocimiento, las bicicletas eléctricas o a motor están habilitadas para circular en la ciudad. Sólo dos de cada diez (21%) contestó correctamente que sí están habilitadas; un 42% dijo que no y un 37% no supo la respuesta. En este ítem se notó mayor desconocimiento en las mujeres, ya que sólo una de cada diez supo la respuesta correcta, contra el 29% de los hombres.

“A diario nos relacionamos con este tipo de vehículo que tiene muy pocos años en el mercado, sin conocer si realmente está habilitado o no. Es inadmisible que ante un siniestro que podamos tener con una persona que circula en estas bicicletas no sepamos si estamos ante un vehículo permitido o no. La legislación forma parte de la conducción. Estar informado sobre nuestros derechos y deberes como conductor, hace también a un tránsito seguro”, contó a La Capital Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Cecaitra.

Mediante el decreto 32/18 se modificó la ley número 24.449, y habilitó a la bici eléctrica para circular en la vía pública. Allí se definió a este vehículo como “bicicleta con pedaleo asistido, entendiéndose por tal al vehículo propulsado en forma principal por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, y como propulsión auxiliar, está equipado con un motor eléctrico”.

El decreto también precisa que en ningún caso, deberán superar como potencia máxima continua nominal de 0,5 Kw, ni desarrollar una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora. La velocidad máxima también fue consultada a los encuestados por la Cecaitra. Solamente el 34% de los entrevistados contestó correctamente sobre los 25 km/h permitidos. Un 29% optó por los 20 km/h.; dos de cada diez indicaron que la velocidad máxima era 30 km/h. y un 10% se inclinó por la opción de más de 30 km/h.

La normativa también plantea que estos vehículos “estarán equipados con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la noche”.

Luego de conocer la opinión sobre su circulación, la habilitación y la velocidad de estas bicicletas asistidas, se preguntó si los ciclistas respetaban las normas de tránsito. Allí un 70% dijo que no eran respetuosos. “Para la mayoría de los conductores, los ciclistas no respetan las normas al circular. Lamentablemente junto a los peatones son los más vulnerables en el tránsito. Desde la Cecaitra promovemos la campaña denominada “Pequeñas acciones, grandes cambios” mediante la que se busca general conciencia vial. Como conductores, a través de consejos a aquellos que circulen con estos vehículos, podemos transmitirles que en cada mala decisión que toman, su vida corre peligro”, finalizó Jaime, de Cecaitra.