El gobierno de Donald Trump autorizó la publicación de planos para producir armas en impresoras del tipo 3D. Las armas son producidas con un polímero indetectable en los controles de armas. Son además imposibles de rastrear, porque son producidas caseramente y no tienen número de serie. Dos condiciones ideales para terroristas y delincuentes de toda clase. El Departamento de Estado dictaminó en junio que las instrucciones para fabricar estas armas podían ser publicadas. La decisión resuelve una larga disputa legal con Cody Wilson, un "libertario" de Texas que por primera vez imprimió un arma de esta clase en 2013.

Grupos de control de armas ya pidieron a un tribunal federal suspender la decisión del gobierno federal. Pero entretanto los manuales se pondán a disposición gratis online para quien tenga una impresora 3D, bastante comunes en Estados Unidos. Cody Wilson ya había hecho esto en 2013, lo que llevó a una larga disputa legal con el Estado federal, que ahora se zanjó a su favor.

El diario The Chicago Tribune dedicó un informe al tema. "Parecen el tipo de armas de fuego que los futuros asesinos usan en las películas: armas impresas en 3D hechas de plástico duro que son fáciles de ensamblar, fáciles de ocultar y difíciles de rastrear", señala el diario de Chicago.

Los opositores al uso de las armas en EEUU y funcionarios federales están consternados por el hecho de que lo concedido por las autoridades de Washington es exactamente lo que quieren los criminales y terroristas: armas que no pueden ser marcadas por detectores de metales, que no tienen números de serie para rastrearlas y que no requieren las habituales verificaciones de antecedentes. La reciente decisión de la administración Trump permite a Cody Wilson y su compañía, Defense Distributed, publicar planos en línea para crear armas en 3D. "Hay un mercado para estas armas y no sólo entre los entusiastas y aficionados", se alarma Nick Suplina, director de Everytown para Seguridad de Armas, uno de los tres grupos que han recurrido a los tribunales. "Hay un deseo real y un modo de ganancia en el inframundo criminal también".

Wilson, el fundador de Defense Distributed, publicó por primera vez diseños descargables de un arma de fuego impresa en 3D en 2013. Llamó a su diseño "Liberator". Fue descargado unas 100.000 veces hasta que el Departamento de Estado le ordenó que cesara, alegando que violaba las leyes federales de exportación, ya que algunos de los planos fueron descargados fuera de Estados Unidos. Wilson recurrió a los tribunales para defender su derecho a entregar libremente los planos sin esa restricción. Después de un acuerdo judicial, llegó ahora la revocación de aquella prohibición: el Departamento de Estado acordó permitirle reanudar la publicación de los planos a fines de julio, es decir, en pocos días más. Wilson proclamó su victoria en Twitter, declarando que volvería a empezar el 1º de agosto.

Los expertos de la industria de armas dicen que las armas de Wilson son simplemente un equivalente moderno de lo que ya es legal y está fácilmente disponible: la capacidad de fabricar su propia arma de fuego usando materiales y métodos tradicionales en casa sin números de serie. Sostienen que las armas de fuego impresas en 3D no serán atractivas para los delincuentes, ya que las impresoras son muy caras y las armas no son duraderas. "Cuesta miles de dólares una impresora, y luego faltan los archivos y el conocimiento para hacer esto. Obviamente, los criminales pueden salir a robar armas o incluso fabricar armas reales, no impresas en 3D", dice Larry Keane, director de la Fundación Nacional de Tiro Deportivo.

A diferencia de las armas de fuego tradicionales que pueden disparar miles de balas en su vida útil, las armas impresas en 3D sólo duran pocos tiros. No tienen cargadores, sino una o dos balas y deben cargarse manualmente. Y por lo general tampoco son precisas. El arma de Wilson se desintegró al primer tiro en un test de las autoridades federales. Pero el sitio web de Wilson ofrecerá otros diseños y planos, incluidas armas largas como fusiles. Bastará esperar al 1º de agosto para tener los planos y las instrucciones.