EEUU abandona la búsqueda del submarino

Estados Unidos abandona la búsqueda del desaparecido submarino ARA "San Juan" y su ayuda a partir de ayer se limita al "apoyo a través de personal experto en planeamiento y análisis de datos", informó ayer la Armada Argentina.

"Según información brindada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de América, y al finalizar el barrido de hasta dos veces las áreas asignadas, el buque oceanográfico estadounidense «Atlantis» se destacará a Comodoro Rivadavia para descargar el equipo ROV «CURV21»", precisó la Armada.

En el comunicado, se detalló que "al finalizar el desembarco, el «Atlantis» regresará a las tareas con las que estaba comprometido al momento de producirse el incidente del submarino ARA San Juan".

Ahora serán cuatro los buques que participarán del operativo de búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo: el destructor ARA "Sarandí", los avisos ARA "Puerto Argentino" e "Islas Malvinas" con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus a bordo y el buque oceanográfico "Yantar", de Rusia.

Sobre el anuncio del alejamiento del buque estadounidense, Marcela Moyano, esposa del maquinista Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes de submarino desaparecido, se mostró sorprendida y dijo que "es como un balde de agua fría".

"Siento dolor porque esto está yendo para abajo y no lo vamos a permitir. Nos acabamos de enterar de la noticia en el grupo del WhatsApp que tenemos los familiares de los tripulantes del submarino", indicó. Manifestó que siente "una mezcla de sensaciones" y sobre la búsqueda mencionó que "cada contacto significa un hilo de esperanza". "Para nosotros no hay límites de tiempo. ¿Qué pasa? ¿En vez de sumar se van bajando buques?", dijo. Y aseguró: "Vamos a pedir que la búsqueda no pare": "Yo sigo esperando a Hernán", expresó.

