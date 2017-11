La panelista Ursula Vargues fue echada ayer del programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por Canal 13, por decisión de la productora Kuarzo, luego de una serie de tuits polémicos que escribió en su cuenta, tras el incidente protagonizado por el periodista Diego Leuco en la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio el sábado pasado.

Vargues pidió disculpas durante el ciclo que conduce Fabián Doman "si el mensaje había ofendido a alguien" y todo había quedado ahí.

Sin embargo, Doman en el programa que conduce por Magazine Tv, "El Tratamiento", leyó un mensaje que le envió a la ex modelo, en el que le adelantaba la medida tomada.

"Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa", le adelantó el conductor.

"La decisión no depende de mí --aclaró Doman--, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en «Nosotros».

La reacción de la panelista en redes sociales se produjo luego del altercado que se vivió entre el cronista Diego Leuco, hijo del también periodista Alfredo Leuco, y un productor durante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio.

En este sentido, Vargues se refirió al "zamarreo" que Leuco le propinó a su pareja, en la vorágine de ir a buscar a quien había insultado a su padre, mientras se encontraba agradeciendo la distinción sobre el escenario y sorprendió con críticas a los periodistas echados de distintos medios, a los que insólitamente responsabilizó por los lugares en los que trabajaban.

Al respecto, la ex modelo escribió en su cuenta de Twitter: "Lo que me impresiona es la cantidad de gente que avala el maltrato a una mujer porque a alguien le dijeron judío de mierda. LA VIOLENCIA DE GENERO NO TIENE EXCUSAS".

Asimismo, añadió: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima".

"Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE G NERO", completó la panelista.

Doman se hizo eco de estas declaraciones y en su cuenta de Twitter, arrobando a Vargues en un comentario, expuso: "Repudio en forma absoluta y total los comentarios de @ursuvargues contra la comunidad judía. No representan la opinión del programa @Nosotros—ok y tampoco la mía".

Leuco había reaccionado el sábado cuando su padre Alfredo daba un discurso contra los trabajadores despedidos, en la entrega de los Martín Fierro a la Radio, y desde una de las mesas lo insultaron.

"A mi viejo le dijeron forro, hijo de puta, puto, cagón y judío", sostuvo el periodista en el programa El Diario de Mariana, que se emite por Canal 13 y donde él trabaja.

Asimismo, Diego Leuco explicó: "Yo empiezo a escuchar insultos, tumulto, griterío, muchos aplausos y algunos silbidos. Uno de los insultos, el último, el que me hace dar vuelta, es de carácter discriminatorio. Es la palabra judío, sin nada atrás ni adelante. La palabra judío de manera peyorativa". En un video que se viralizó se lo ve a Leuco ir enojado hacia una mesa y su novia, en su afán por frenarlo, cae al piso tras un movimiento brusco del brazo que hace el cronista.

Por su parte, Luis Ventura, titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que el sábado último concretó su segunda ceremonia exclusivamente dedicada a la actividad radial, aseguró en torno a la polémica de la gala que "a Leuco lo insultaron pero no le dijeron judío de mierda".

"Cuando (Alfredo) Leuco le puso nombre propio a las denuncias por la situación que atraviesan los medios, aquellos que se sintieron afectados reaccionaron. Yo escuché una andanada de insultos y un reproche acerca de por qué se había guardado algunos nombres de empresarios que lo tienen de empleado a él, pero no que le dijeran judío de mierda", aseguró Ventura a Télam Radio.

El hecho se produjo cuando Leuco, que obtuvo la estatuilla al mejor programa periodístico vespertino en AM por "Le doy mi palabra" (Radio Mitre), cuestionó un texto acerca de los despidos en las radios del periodista rosarino Reynaldo Sietecase (ganador como el mejor periodístico matutino de FM por "Guetap" en Radio Vorterix) que leyó su locutora Verónica Castañares.

"Me queda decirle que se olvidó de algunos nombres: se olvidó de Sergio Szpolski, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho los compañeros que quedaron sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios y la verdad lamento traer esto a una fiesta, pero creo que hay que tener equilibrio y justicia", expresó Leuco.

Ventura indicó entonces: "yo estaba de espaldas al escenario, al lado de la mesa de donde partieron los insultos y me dijeron que en ese lugar estaban los chicos de la producción de Víctor Hugo (Morales)".

"¡Forro! ¿Por qué no hablás de los cien despedidos en DyN?", le gritó una cronista desde la mesa del programa de Víctor Hugo, .

En tanto, el periodista rosarino Reynaldo Sietecase, quien no pudo asistir el sábado a recibir el Martín Fierro que ganó pero envió un texto que leyó una compañera y que sólo había respondido a través del Twitter, aclaró ayer en su programa de radio que "en los últimos dos años dos mil personas perdieron su puesto de trabajo, era imposible no mencionarlo. No hice hincapié en los empresarios como Szpolski o Cristobal López, porque no son el eje de mi interés. Me preocupan los laburantes, los que hicieron tantos negocios en el gobierno anterior o los que los hacen en este me preocupan poco, están fuera de mi eje. Los laburantes no elegimos los medios en donde trabajamos, lo hacemos en donde podemos y, cuando tenemos la posibilidad, tratamos que sean los mejores lugares. Los empresarios se saben cuidar bien solos, si tienen que ir presos que lo resuelva la Justicia", continuó.

martín fierro caliente. La columnista Ursula Vargues cuestionó al periodista Diego Leuco, hijo de Alfredo.