Duques de Sussex: una "marca" que vale millones de libras

Harry, duque de Sussex, quiere que su abuela, su padre y su hermano le permitan a él y a su esposa conservar sus títulos reales mientras vivan en el extranjero. No es un asunto menor ni meramente de título nobiliario. Buscan su independencia financiera con la "marca Sussex", que según expertos podría tener un valor de 400 millones de libras esterlinas. Pero como señala el Daily Mail, el trato que reciben en el comunicado, que inusualmente evita usar los títulos oficiales de Duques de Sussex, sugiere que podrían perder esa valiosa "marca".

Pero la negociación sigue. Se dice que la Reina quiere garantías de que el propuesto imperio comercial de Sussex no perjudique a la familia real. Se cree que William y Carlos rechazaron las demandas de la pareja de tener guardaespaldas financiados por los contribuyentes mientras estén en el Reino Unido. Pese a su inocultable distanciamiento, Harry y William firmaron una declaración conjunta para desmentir a uno de los diarios más prestigiosos del Reino, The Times. El diario afirma que William ha estado "acosando a los Sussex" y que Meghan le dijo a Harry que debía alejarse de la familia real a sólo 20 meses de haberse casado, culpando a la 'actitud intimidatoria' ("bullie") de su hermano mayor. En la pasada Navidad le habría dicho: "Esto no está funcionando para mí'", según The Times.