Dos jóvenes mujeres fueron asesinadas por sus parejas en un lapso de apenas 12 horas en la provincia de Tucumán, en el marco de la violencia de género que produce femicidios en todo el país.

La adolescente Luciana Frías, de 18 años, recibió un disparo que le atravesó el brazo derecho e ingresó en la zona del pecho, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el mediodía del sábado. Tras amenazarla y golpearla porque le había exigido que se fuera de la casa del barrio 11 de Marzo, Nicolás Suárez, la pareja realizó varios disparos: uno de ellos mató a la madre de su hija y otro hirió a su cuñado, en la pierna, publica la web del diario La Gaceta de Tucumán.

Según fuentes policiales, el femicida llegó en su moto a la vivienda de calle Frías Silva al 2.100, donde convivía con la familia de la víctima. Volvía al domicilio luego de ausentarse unas 20 horas. En la vereda, la muchacha cargaba a la pequeña de cinco meses en brazos y conversaba con su amiga Clara Romina Pereyra, a quien no veía desde hace tiempo. Al llegar, el sospechoso comenzó a discutir y a amenazar a los integrantes de la familia.

"Entró a la casa y le pegó al cuñado, de 21 años. Quería ver a la chiquita y comenzaron a discutir con ella, como lo hace una pareja. Ella le decía que se vaya, que se vaya de la casa. Ahí, él agarró al bebé. Le pedí que me diera a la chiquita (teniendo en cuenta la situación). Después se subió a la moto y le gritó que la iba a matar a Luciana y al hermano", contó Pereyra.

Cinco minutos habían pasado de la primera pelea, cuando Suárez llegó en la moto cargando un arma de fuego. Pateó el portón y entró a la vivienda empujando a una sobrinita. Después golpeó y le disparó al cuñado, de acuerdo a los testimonios. De inmediato, observó dónde estaba su pareja y se dirigió hacia ella. Le dio un tiro afuera de la casa y se fue del lugar. "Estaba enojado porque no lo dejaban ver a la chiquita. De casualidad había venido a verla", describió la amiga. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Padilla, pero ingresó sin vida.

Lucía Herrera, madre de la chica fallecida, en shock y desconcertada, afirmó que su hija y el supuesto autor del homicidio se llevaban bien. "Vivían aquí, en la casa. El había salido ayer a la tarde y no había vuelto. Por eso fue la pelea", remarcó. "Mi hija nunca me había dicho que estaban peleando. Esta discusión fue porque se había ido por horas, porque se había quedado tomando en otro lado y recién aparecía", añadió.

El atacante viviría a pocas cuadras de la casa de la madre de su hijo. Luego del hecho, escapó del barrio. Los agentes de la División Homicidio de la Policía buscaban ayer al muchacho, acusado de matar a su pareja de un disparo y de herir a su cuñado. Fuentes cercanas a la causa informaron que el joven tenía pedido de captura por un robo y era buscado por la División Prófugos de la Policía.

La madre y vecinos de Luciana Frías siguieron las tareas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y del personal de investigación policial. En el lugar se levantaron muestras de sangre y otros elementos de prueba, y se efectuaron consultas a los allegados de la víctima y los residentes de la cuadra. Fueron ubicadas además dos vainas servidas y proyectiles, que serían del calibre 11.25, según informaron del Ministerio Público Fiscal (MPF). La Fiscalía Especializada en Homicidios II, subrogada por Adriana Giannoni, intervino en la causa.

En esos momentos, Yohana Flores acompañaba en el Hospital Padilla a su pareja y herido de bala, identificado por la Policía como Francisco Exequiel Frías. "Nunca habían tenido problemas ni discutido con Nicolás. No sé qué habrá pasado. El (por Francisco) está fuera de peligro y tenía previsto declarar", contó la familiar.

"Luciana y su pareja discutían, pero nunca se habían ido a las manos. No sé lo que pasó. Me llamaron cuando estaba trabajando. No pensé que iba a pasar esto", agregó.

Luciana Frías, a las 12 horas

En tanto, apenas 12 horas después del femicidio de la adolescente Luciana Frías, una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas en la localidad tucumana de Garmendia, situada en el oeste de la provincia, y por el femicidio detuvieron a su ex pareja, informaron ayer fuentes judiciales.

La víctima fue identificada por la Justicia como María Alejandra Coronel, de 25 años, quien se convirtió en la segunda mujer asesinada este fin de semana en el marco de un caso de violencia de género cometido en esa provincia del norte argentino.

Según las fuentes, María Alejandra Coronel se encontraba anteanoche junto a sus dos hijos, su padre y hermanos y otros familiares en un domicilio situado en el barrio Las Palmeras, de Garmendia, en el noreste tucumano, cerca del límite con la provincia de Santiago del Estero, adonde llego la ex pareja de la joven, Alejandro Robles. De acuerdo a los testigos, durante la reunión familiar, Juan Gabriel Garnica, de 21 años, un primo de los Coronel, se dirigió hasta el baño ubicado en el fondo de la propiedad y en ese momento fue atacado con un cuchillo y sufrió un puntazo a la altura del mentón.

Tras esa primera agresión, el mismo atacante regresó al interior del inmueble y apuñaló a Coronel, quien se hallaba en una de las habitaciones junto a uno de sus hijos y un hermano, y murió en el lugar.

Las fuentes señalaron los propios familiares de la joven asesinada redujeron a Robles cuando intentaba escapar de la casa.

Mientras que en la escena del crimen se secuestró un cuchillo, que será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma homicida.

Por su parte, Robles quedó detenido a disposición de la Fiscalía Especializada en Homicidios II, subrogada por Adriana Giannoni.

Los voceros añadieron que los testigos del crimen dijeron desconocer el móvil del ataque que ocurrió después de que los participantes de la reunión aparentemente ingirieron bebidas alcohólicas desde el mediodía.