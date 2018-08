Docentes, familiares, vecinos, estudiantes y ex alumnos expresaron su dolor y bronca en el último adiós a la maestra Sandra Calamano y al portero Rubén Rodríguez, las víctimas fatales de la trágica explosión ocurrida en en la Escuela Nº49, del partido bonaerense de Moreno por una pérdida de gas. A la vez que se realizaba el velatorio y funeral de ambos, los docentes bonaerenses realizaban una huelga en protesta por el accidente, que delató la precaria instalación de gas que tenía la escuela. La docente fallecida había advertido y denunciado reiteradamente el peligro, así como varios padres. El gobierno bonaerense señaló que el día anterior un gasista matriculado había revisado la instalación. La pericia realizada por los bomberos halló una perilla abierta en un anafe conectado a un "tubo" de gas. La escuela, como casi todo el municipio de Moreno, carece de gas de red. Un grupo de docentes que responden al gremio Suteba se trasladó hasta las inmediaciones de la Quinta de Olivos para manifestarse.

Los velatorios de la vicedirectora y el portero de la escuela se realizaron por separado en dos casas de sepelios de Moreno, en el centro oeste del Conurbano bonaerense. Cientos de personas pasaron desde el jueves a la noche y ayer por la mañana por la casa velatoria donde despidieron los restos de Sandra Calamano, y donde se vivieron muestras de desgarrador dolor. Calamano tenía 48 años. "Se murió por los chicos. Fue a la escuela porque no quería que los pibes se quedaran sin comer, les estaba por preparar el desayuno", afirmó Débora, una maestra compañera de Sandra. La explosión que terminó con su vida ocurrió pocos minutos antes de que los alumnos llegaran a la escuela. "Sandra vivía para el colegio. Nuestra escuela es una familia. Pasamos ocho horas acá. No es justo que digan que tenemos de prisioneros a los chicos, que nos hagan trabajar en estas condiciones. No tenemos materiales, no hay nada. Hasta para comprar el pan ponemos plata. No tenemos tizas, no tenemos nada", se lamentó Marcela, una docente de la escuela.

Por su parte, el director de la escuela dijo que el día anterior a que él dejara de ir a la escuela —en abril de este año— estaban sin comedor por una pérdida de gas en la cocina y dando clases sólo media jornada. El director está de licencia médica porque fue baleado en un robo que sufrió en la puerta de la escuela. El y otros compañeros de Sandra, salieron de la casa velatoria para hablar con los medios y expresar su dolor y su bronca con las autoridades. "Se hacían notas día por medio denunciando la situación. Tardaban una semana hasta que venían a revisar. Es una vergüenza. Ninguna escuela de la provincia está en condiciones de dar clases. Tengo 30 años de antigüedad en el sistema. A mí no me la van a venir a contar", dijo el veterano director.

El trágico hecho ocurrió poco antes de las 8 en la Escuela Nº49, situada en la esquina de Davaine y Félix Roldán de Moreno. Además de la vicedirectora Sandra Calamano, que estaba a cargo del establecimiento, también murió Rubén Rodríguez, quien era portero. La explosión fue de tal magnitud que el cadáver quemado de Calamano fue a dar al patio de una casa que se halla enfrente de la escuela. El cuerpo de Rodríguez quedó tendido en el patio del establecimiento. El estallido destrozó la sala de profesores, voló por completo una pared interna y destrozó el mobiliario.

Al mediodía del jueves, el secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, anunció un paro de 24 horas en protesta por lo sucedido. Ayer, la huelga se cumplió con altísima adhesión en la provincia de Buenos Aires.

Un informe preliminar de la fiscalía que investiga la explosión indica que quedó determinado que el miércoles 1º de agosto había concurrido al establecimiento un gasista matriculado para revisar las instalaciones. Lo hizo a pedido del Consejo Escolar de Moreno, a cargo de este tipo de servicios. La fiscalía está esperando los informes de Policía Científica y de los peritos en explosivos que trabajaron en el lugar. También trascendió parte de la declaración testimonial del gasista, Cristian Recovene. Habría afirmado ante la Justicia que él no había encontrado pérdidas de gas en la estufa que revisó y que no controló el resto de la instalación de gas. Un dato de importancia: el gasista contó que desde la escuela lo llamaron apenas un minuto antes de que se produjera la explosión mortal.

Reacción del gobierno de Vidal

Como reacción a la huelga de Suteba, a la que se sumó a su vez ATE de la CABA, el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que "no es momento para politizar la situación" que generó la tragedia de Moreno. "Nada mitiga el dolor de estos hechos, pero no hay una denuncia en la provincia de Buenos Aires; igualmente nos pusimos a disposición de la Justicia y todos nuestros equipos están trabajando en la escuela para la contención de los alumnos y la comunidad de la escuela", dijo el funcionario. Señaló que la gestión de María Eugenia Vidal está "haciendo una inversión grande en muchas escuelas en la provincia" y se quejó porque "hubo muchas décadas de muy poca inversión, de muy poca mirada en infraestructura escolar. Hay edificios que no se han mantenido por décadas; nosotros estamos con cifras récord de inversión en infraestructura".

La gestión de Vidal habitualmente señala la deficiente administración de dinero y de la infraestructura bonaerense durante los ocho años de gestión del gobernador Daniel Scioli (2007/2015), y antes de él, de las precedentes administraciones del peronismo. No obstante, el ministro de Educación de Vidal ayer resaltó: "Creemos que no es momento para politizar esta situación".

Pérdida y corte de gas en el Normal Nº1

Las autoridades del Normal Nº1 "Dr. Nicolás Avellaneda", ubicado frente a plaza Sarmiento en Rosario, avisaron ayer que Litoral Gas ha cortado el servicio "al detectar una pérdida en el medidor externo de calle Mendoza". Los responsables del Normal agregan que "el lunes, luego del izamiento de la bandera, las familias podrán dialogar con las autoridades. También se enviará nota en el cuaderno de comunicaciones".