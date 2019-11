Autoridades de la Armada Argentina distinguieron ayer a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan con la entrega de medallas “al honor militar”, en el marco de un acto que se hizo en la Base Naval de la ciudad de Mar del Plata al cumplirse el segundo aniversario del hundimiento del submarino.

La ceremonia, que comenzó a las 16, estuvo encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Armada, José Luis Villán, mientras que también asistió el intendente electo de la ciudad, Guillermo Montenegro.

Villán se refirió a los tripulantes del submarino y dijo que “sin duda ellos ya están en la historia, el respeto hacia ellos no admite divisiones y no sabe de desencuentros”.

Durante el acto se descubrió una placa que recuerda a los 44 submarinistas del ARA San Juan, que perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado al parecer por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, mientras trataba de identificar pesqueros ilegales en medio de un fuerte temporal.

Los familiares directos de los tripulantes recibieron de parte del jefe de la Armada Argentina, como condecoración, una medalla “Al Honor Militar”.

Tras las distinciones, se hizo una salva de 21 disparos de fusil. También se les hizo entrega de una copia de una carta redactada por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, en la que expresó el sentimiento del Papa Francisco por el hecho.

Los restos del submarino fueron encontrados por el buque Seabed Constructor, de una firma norteamericana, un año después, el sábado 17 de noviembre de 2018.

Jueza

“El camino hacia la justicia está más cerca”, dijo ayer la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, al cumplirse dos años de la desaparición del submarino ARA San Juan? en aguas del Atlántico Sur, frente a las costas del Golfo San Jorge.

Yáñez, quien lleva la causa desde el primer día, expresó que “todos los días tenemos presente esta causa porque nos ha cambiado la vida, a mis colaboradores y a mí”.

Y agregó: “No haré adelantos ni especulaciones respecto a los motivos de la tragedia. No descarto nada pero no voy decir nada porque quizá eso me valdría que me saquen de la causa como algunos quieren en este momento. Pero con tanto trabajo realizado y compromiso contraído no estoy dispuesta a dejarla bajo ningún punto de vista”.

Tras el hallazgo, se tomaron 67.000 imágenes en alta definición, que quedaron en manos de la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación en Caleta Olivia, que busca determinar las causas del hundimiento y las eventuales responsabilidades penales.

Hasta el momento, la magistrada imputó a siete ex altos jefes de la Armada, que han sido citados a indagatoria en el marco de una causa iniciada por “averiguación de delito”, que modificará su carátula cuando finalicen las declaraciones.