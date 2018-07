Disney echa a uno de sus mejores directores por tuits escandalosos

James Gunn, director de la saga "Guardianes de la Galaxia", fue despedido por los estudios Disney por una serie de tuits antiguos, de entre 2008 y 2011, que resurgieron recientemente y en los que hace bromas sobre violaciones y pedofilia.

"Las actitudes y comentarios ofensivos descubiertos en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestros estudios y hemos roto nuestra relación de negocios con él", declaró el presidente de Disney, Alan Horn, en un comunicado que publican los medios estadounidenses.

El despido llega un día después de que varias personalidades conservadoras seguidoras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescataran varios antiguos tuits de Gunn, conocido también por sus feroces críticas al mandatario norteamericano, según informa "The Hollywood Reporter".

En una declaración publicada por la revista, Gunn afirma que lo lamenta y que asume toda la responsabilidad por los tuits. Dave Bautista, un ex fisicoculturista que es uno de los protagonistas de las películas de superhéroes, salió en defensa del director en las redes sociales, en las que dijo que no le parece bien que haya sido despedido. "Tengo más que decir, pero por ahora voy a decir esto: James Gunn es una de las personas más cariñosas, afectuosas y buenas que he conocido", señaló en un tuit. "Es amable y atento y se preocupa profundamente por las personas y los animales. Ha cometido errores. Todos lo hemos hecho", añadió.

El jueves, Gunn ya había hablado en Twitter sobre sus antiguos comentarios y explicado que en ese momento se veía a sí mismo como un "provocador" que "hacía bromas que eran indignantes y tabú", pero que "sus días de decir cosas sólo porque eran chocantes y tratar de conseguir una reacción ya han pasado. No voy a decir que soy mejor, pero soy muy, muy diferente a como era hace unos pocos años", afirmó el cineasta estadounidense, de 51 años.

En uno de los tuits, que datan en su mayoría de entre 2008 y 2011, Gunn escribe por ejemplo: "Lo mejor de ser violado es cuando ya acaba la violación y uno piensa ‹esto es genial, no ser violado›!'". Gunn escribió y dirigió las dos entregas anteriores de "Guardianes de la Galaxia" y estaba previsto que la tercera llegara en 2020. Gunn logró que la primera "Guardianes de la Galaxia" se hiciera con 773 millones de dólares en taquilla, más otros 863 millones por la segunda. No está claro ahora quién se hará cargo del proyecto.

Web conservadora

Los viejos tuits fueron revelados y publicados por la web conservadora "Daily Caller" y de inmediato se alzaron voces de este sector afín a Donald Trump que pedían que Gunn fuese despedido por Disney. Gunn es un conocido crítico del presidente Donald Trump y en diciembre pasado dijo que no le importaba que su posición política le hiciese perder fans.

El director, nacido en Missouri, comenzó su carrera como guionista en Troma Entertainment hasta que se hizo famoso por ser el autor del guión del remake "Dawn of the Dead" en 2004. Después dirigió el film de terror de culto "Slither" y la cinta indie "Super" y fue elegido para el proyecto de "Guardianes de la Galaxia", una película del universo Marvel protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana y Bradley Cooper.