Dirigentes opositores no le rescatan nada positivo

El diputado nacional kirchnerista santafesino Agustín Rossi criticó el proyecto y consideró que "no se entiende qué quiere hacer el Gobierno con esto". Y se preguntó: "¿Por qué un gendarme estaría en mejores condiciones de educar y capacitar que un maestro?".

Rossi, ex ministro de Defensa nacional, dijo que "si el problema son los ni-ni, ¿por qué no utilizan los dos ministerios que están destinados a eso, que son Desarrollo Social y Educación? No pareciese que se tendría que usar el recurso de Gendarmería en otro sentido que no sea su objetivo o misión principal. Tiene mucho tufillo electoral esta medida, pero no tiene ningún tipo de sentido. Ni la Gendarmería está capacitada para mantener a los chicos. Tienen que tener otro tipo de acercamiento por parte del Estado a través de ámbitos de formación de oficios".

Desde Consenso Federal, la peronista Graciela Camaño fue lapidaria: "Es un acto de proselitismo político. A los jóvenes hay que ofrecerles una buena educación y oportunidades laborales. Ninguna de las dos cosas hay hoy, entonces te inventan un chino para la campaña".

La diputada Victoria Donda también criticó la medida: "La ministra Bullrich quiere que la Gendarmería eduque a les jóvenes. Eso pasa cuando fracasan tus políticas económicas y educativas. ¿No pensaron en generar empleo o dejar de recortar en Educación? Eso puede andar mejor", cuestionó.

Desde el Frente de Izquierda, la precandidata a diputada Myriam Bregman dijo en redes sociales: "A la juventud no le ofrecen educación, becas ni posibilidades de estudiar; le ofrecen llevarla a los cuarteles de Gendarmería", señaló, y opinó que la medida es resultado de que "Patricia Bullrich tomó la propuesta del diputado Olmedo y puso a la Gendarmería a 'formar' jóvenes".

"Desde los 90 es la fuerza elegida para reprimir la protesta social", indicó Bregman.

A esto se sumó el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel quien afirmó que "esto no ayuda a la democracia, los valores democráticos se construyen en la escuela pública. La democracia esta en crisis con el gobierno de Macri", que pone "en riesgo la democracia". Además, recordó la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado.