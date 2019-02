Diputados opositores presentan un proyecto de boleto educativo

Un amplísimo abanico de bloques opositores de la Camara de Diputados de la nación unió voluntades y presentó un proyecto que establece un boleto escolar gratuito, y de boleto con tarifa reducida al 50 por ciento para estudiantes y docentes, con alcance al transporte automotor, urbano, suburbano, interurbano, ferroviario de superficie y subterráneo, y de transporte fluvial regular de pasajeros.

El proyecto presenta la novedad que prevé alcance nacional, y será para todos los alumnos y docentes que se dirijan a los establecimientos educativos de ciclo obligatorio (primario y secundario), desde sus hogares, sin importar cuánto lejos o cerca quede el establecimiento del hogar.

En algunas zonas de la Argentina el costo del pasaje urbano en transporte público subió cerca del 500 por ciento desde 2015, un 200 por ciento desde principios de 2018. De manera creciente se suman de a miles ?sobre todo jóvenes- los que no lo pueden pagar. Y han dejado de subirse al transporte público.

Todas las estadísticas disponibles muestran de manera alarmante el decrecimiento de la matrícula de estudiantes, sobre todo en los niveles terciario y universitario. Según los estudios que disponen los impulsores del proyecto (Daniel Filmus, diputado del FpV, entre otros), una causa determinante en la caída en la concurrencia a los establecimientos educativos se explica por imposibilidad de pagar el boleto del colectivo. Así como la necesidad de los jóvenes de involucrarse de manera anticipada a alguna forma de actividad laboral . Los beneficiarios de la tarifa reducida serían los alumnos terciarios y universitarios, del orden nacional, provincial y municipal, así como los docentes de establecimientos de gestión pública y gestión privada con subvención estatal total, de los niveles obligatorios en cualquiera de sus modalidades.

También contarán, en caso de prosperar el proyecto, con el beneficio de la tarifa reducida los mayores acompañantes de los menores hasta 12 años que se dirijan a los establecimientos educativos.

La iniciativa partió de la comisión de Educación de Diputados, aunque sin la presencia de su presidente, el radical José Luis Riccardo, del interbloque Cambiemos, el único sector político que no apoyó la iniciativa. Daniel Filmus, autor del proyecto, fue el encargado de presentar ayer la iniciativa rodeado de decenas de diputados de distintas fuerzas políticas, de dirigentes gremiales del sector educativo y también estudiantiles. La Capital lo consultó sobre qué actitud tomarían en el caso de que el presidente de la comisión no convocara al debate del dictamen. "El conjunto de la oposición tenemos mayoría, en ésta y en todas las comisiones, y también tenemos mayoría cómoda en el recinto, con lo cual el oficialismo por sí sólo no está en condiciones de bloquear el tratamiento ni la aprobación de ninguna ley en el parlamento", explicó a este diario el dirigente kirchnerista.