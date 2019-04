Una guardería infantil de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, quedó en el ojo de la tormenta y en medio de una controversia al difundirse las imágenes de un bebé que estaba solo y llorando bajo una galería cuando estaba diluviando.

La irregular situación trascendió a partir del testimonio de un albañil que trabajaba en una casa vecina al jardín. El obrero grabó un video y lo publicó en su perfil de Facebook. "No hay nadie. Está en el medio de la lluvia. Nadie lo atiende y el nene se está cayendo", relata el trabajador durante la grabación del video.

Según publica el portal Crónica, el trabajador aseguró: "Entramos a las 9 en el techo y ya se escuchaba el llanto del chico del video. A las 11 bajamos y se seguía escuchando. Ahí comenzamos a filmar y nos empezamos a preocupar. En un momento lo sacaron a la lluvia y era preocupante".

Además, contó que todo sucedió en un lapso superior a dos horas: "Hace dos semanas que estamos acá, y siempre escuchamos los llantos de los nenes. Hoy fue la gota que rebalsó el vaso y por eso decidimos grabar el video".

Viviana Barzola responsable del jardín materno infantil Travesuras, de Paraná, donde se registró el hecho, señaló que ella misma le abrió la puerta a la policía cuando fueron a inspecccionar el lugar.

"Yo los dejé entrar, no tengo nada para ocultar. Vieron el lugar. Es su trabajo, pero me perjudicaron, porque no es así como salió", sostuvo en una charla con Entre Ríos Web.

Barzola señaló que la situación habría tenido al lugar al mediodía y que si bien ella no estaba, pero sí las maestras de la mañana y una encargada.

"Era la hora del almuerzo, lo sentaron en la silla, lo corrieron para acá y lo entraron para comer. Estaba acompañado, no solo. Fueron, a lo sumo, dos minutos", indicó la docente, desmintiendo por completo que el bebé haya estado dos horas y media como se relata en las imágenes.