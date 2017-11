Detuvieron por "prostitución VIP" al manager de modelos Leandro Santos

Un representante de modelos argentino que tenía pedido de captura internacional de la Justicia uruguaya por presunta explotación sexual de menores de edad en el marco de una causa conocida en el país vecino como "Prostitución VIP" fue detenido en el barrio porteño de Núñez, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Se trata de Leandro Santos, de 35 años, quien fue apresado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos, del Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA), que lo buscaba en el país a pedido de un juez de Montevideo que el martes emitió una circular roja en tal sentido.

Tras diversas tareas de inteligencia, los federales establecieron que Santos, dueño de la agencia Latin American Models, vivía en una casa de Núñez, donde se montó una vigilancia para atraparlo.

Por orden del juez federal Claudio Bonadío, los policías aguardaron que el fugitivo saliera de la casa y lo atraparon en la esquina de avenida Cabildo y Ramallo.

Consultado sobre su detención Santos contestó a las cámaras: "Hablen con Burlando. No sé por qué me acusan. Siempre se dicen cosas que no son".

Su abogado, el mediático Fernando Burlando, por su parte declaró al portal Infobae: "Nosotros hemos cuestionado muchísimo el origen y el desarrollo de la investigación, sobre todo porque no hay ningún tipo de vínculo con el delito que se analiza. Santos siempre estuvo a derecho y jamás cambió su domicilio, por eso consideramos innecesaria su detención y hemos solicitado en el día de hoy la excarcelación".

Leandro Santos fue trasladado a dependencias de Interpol y posteriormente llevado a los tribunales de Retiro, donde el juez —con la intervención del fiscal Federico Delgado— lo notificó sobre el pedido de extradición del país vecino por los delitos de "proxenetismo, explotación sexual de menores y trata de personas".

En la misma audiencia, su abogado defensor, Fernando Burlando, pidió su excarcelación mientras dure el trámite de extradición, que habitualmente se extiende por varios meses y en el que el fiscal local representa al Estado requiriente.

El requerimiento de captura del representante fue emitido por Beatriz Larrieu, titular del juzgado letrado penal especializado en Crimen Organizado, primer turno, de Montevideo y una vez producida la captura, el fiscal de ese fuero Carlos Negro solicitó la extradición de Santos.

La causa por la que fue detenido Santos se hizo pública en febrero de 2012, cuando en Uruguay se desbarató una red de prostitución VIP y explotación sexual de menores de edad con conexiones con Buenos Aires.

De acuerdo a la pesquisa, el ahora detenido está acusado de formar parte de una organización internacional en la que se reclutaba a modelos adolescentes, quienes, ante la promesa de una carrera exitosa, dejaban sus hogares, dijeron las fuentes.

Una vez lejos de su país y sus afectos, las chicas eran obligadas, mediante el pago de una suma de dinero, a contactarse con clientes de un estatus económico elevado, algunos de ellos miembros de la farándula argentina.

Santos ya había sido detenido en febrero de 2012 en la Capital Federal, luego de dar una conferencia de prensa junto a su abogado de entonces, Mariano Cúneo Libarona, a raíz de que tres modelos lo denunciaran en Uruguay, aportaran nombres de clientes y dieran inicio a este expediente.

Santos estuvo detenido nueve horas, luego fue liberado y el pedido de extradición de entonces quedó sin efecto, pero ahora el expediente se reactivó nuevamente y fueron detenidos dos uruguayos que frecuentaban la noche de Punta del Este y Montevideo.

Según la investigación iniciada tras esas denuncias, uno de los detenidos se encargaba de reclutar mujeres a través de internet y de avisos clasificados con la promesa de convertirlas en modelos de primer nivel, mientras que el otro se encargaba de presentárselas a empresarios de alto poder adquisitivo.

Para los pesquisas, Santos era quien evaluaba físicamente a las jóvenes y las entregaba.

En su momento, según publicó ayer el diario El País de Uruguay, la jueza Larrieu había afirmado: "Los clientes eran aportados por Santos, que conocía a empresarios importantes que estaban dispuestos a pagar entre 1.500 y 3.000 dólares por tener relaciones sexuales con modelos".

Por su parte, en el pedido de captura del representante, el fiscal sostuvo que "se fijaban por parte de los explotadores precios por el ejercicio de la prostitución que eran absolutamente desproporcionados, pues las chicas cobraban el 10 por ciento del total, sin que tuvieran ninguna posibilidad de conocer y acordar el precio total".

Además, señaló que los exploradores "cobraban abusivas comisiones", que era en definitiva el verdadero beneficio económico encubierto de la actividad, "la que tenía como plataforma de lanzamiento la agencia de modelos y además se hacían eventos, concursos de belleza y se recurría a programas de televisión argentinos como ámbito de exhibición, prestigio y colocación".

imputado. Santos ayer, esposado y escoltado por efectivos federales. .