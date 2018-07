Desvalijaron la casa de la Locomotora Oliveras y le robaron los trofeos de campeona

La boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras hizo un dramático llamado para que devuelvan las ropas y los trofeos obtenidos durante una carrera en la que ganó varios títulos mundiales, luego que delincuentes ingresaran a robar a su casa del barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba. Los ladrones se llevaron de su casa electrodomésticos, la moto de su hijo y también trofeos, la ropa de boxeo utilizada en su carrera y otros recuerdos.

"Quiero que me devuelvan la ropa de pelea, la chapa que gané, el título del mundo, mis zapatillas, mis fotos, mis trofeos, premios, regalos que me hicieron, mis cuadros y mi licencia de boxeadora, que tengo de la primera a la última pelea; ahí están los cinco títulos mundiales sellados", expresó.

Según contó, los ladrones ingresaron a su casa cuando no se encontraba nadie y el robo fue descubierto por su hijo, porque ella se encontraba de viaje.

"Soy una leyenda: soy la única mujer en el mundo con cinco títulos en cinco divisiones diferentes. Me rompieron mi vida, es toda mi vida la que se llevaron. Un televisor lo puedo comprar laburando, pero no voy a volver a comprar mi ropa de pelea o mis guantes con los que gané el título del mundo. Necesito que me devuelvan mi historia, mi vida, mi museo", añadió la deportista.

Actualmente, Oliveras regentea un gimnasio en el que asegura tiene la intención de sacar a los chicos de la calle y convertirlos en destacados boxeadores. Oliveras, jujeña de El Carmen, lució en su cintura los títulos mundiales de cinco organizaciones y peleó en diferentes categorías.